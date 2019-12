Otvorena deonica Surčun-Obrenovac, kompletirano 120 km autoputa

Auto-put Beograd-Čačak, koji je današnjim otvaranjem poslednje deonice Surčin-Obrenovac u potpunosti završen, donosi budućnost za Srbiju u ekonomskom, ali i svakom drugom smislu, poručio je predsednik Vučić.

Vučić je na otvaranju deonice Surčin-Obrenovac rekao da svi građani Srbije treba da budu ponosni na današnji dan jer će u budućim decenijama moći da se hvale time što su učestvovali u izgradnji najvažnijih puteva za Srbiju.

„U onome što donosi budućnost u ekonomskom i svakom drugom smislu, onome što će preporoditi centralnu i zapadnu Srbiju, doneti novu vrednost i novi kvalitet života“, rekao je Vučić.

On je rekao da su se danas Beograd i Čačak probudili i odlučili da krenu jedan ka drugom, postali bliži, a time su i sva mesta na tom putu i delu Srbije postali deo jedne velike bliske porodice.

„Do juče su Čačak i Beograd bili udaljeni dva i po sata vožnje, danas samo jedan sat. Svako ko putuje uštedeće jedan sat svog vremena, a zahvaljujući tome će moći da provede više vremena sa porodicom ili radeći. Danas je srpski narod postao bogatiji za više vremena, više posla i više fabrika“, rekao je Vučić.

On je istakao da je upravo to ono što je najbolji poklon Srbiji posle mnogo godina mučenja, tranzicije, unistenih fabrika.“Ne mogu vama građanima da vratim vreme koje smo izgubili na putevima u prošlosti usled nemara, lenjosti, inertnosti… ali danas možemo da se postaramo da dobijete više vremena kako bismo svi

Vučić rekao da bi želeo da do Niša bude izrgađena brza pruga, kao što će biti izgrađena do Subotice i dodao da je to jedina dilema koja ostaje oko infrastrukturnih planova, zbog cene.“Sve je jasno za prugu Niš-Preševo i Dimitrovgrad, tamo će biti pruga za brzinu od 120 kilometara. Za brzu prugu do Niša, koja bi išla na veću brzinu skače dramatično cena za 800 miliona“, rekao je on.

Vučić je kazao da bi želeo da se pronađe izvor za taj novac, jer lično želi da Niš ima isti status kao Novi Sad.Ukazao je da bi to koristilo putničkom, a ne samo kargo saobraćaju, i postali bi ključno mesto na evropskoj mapi.

Govoreći o autoputevima podsetio je da smo pre sedam godina, kada mnogi putevi nisu postojali, imali 34 miliona vozila na Koridoru 10, da sada imamo 60 miliona, a sledeće godine će ići na preko 75 miliona vozila.To, prema njegovim rečima, pokazuje koliko standard raste, a dodao je da i ukazuje koliko sve više stranaca koristi naše puteve.

„Pokušaćemo kamione da motivišemo da sa Ibarske idu na autoput, a da onda od Ibarske magistrale napravimo odličan put, gde ćemo naplaćivati za kamione preko šest tona, kako ne i rušili taj put“, objasnio je on.

Predsednika Srbije je na mestu otvaranja autoputa dočekao veliki broj građana, a otvaranju prisustvuju i premijerka Ana Branbić, srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, ambasadorka Kine Čen Bo.

Predsednik je i na zvaničnom instagram profilu „Budućnostsrbijeav“ čestitao građanima Srbije otvaranje deonice Surčin – Obrenovac i zahvalio radnicima koji su bili angažovani na izgradnji tog puta.

„Hvala vrednim radnicima, koji su uradili veliki posao za našu zemlju, hvala im na borbenosti i čestitam im na borbenosti i čestitam svim građanima Srbije otvaranje Surčin – Obrenovac. Beograd – Čačak stizaće se za sat vremena, to je ono što smo sanjali decenijama“, poručio je Vučić uz fotografije današnjeg obilaska puta.

Surčin – Obrenovac je prva deonica „Miloša Velikog“ u punom profilu autoputa (šest traka).

Otvaranjem autoputa od Surčina do Obrenovca, autoput „Miloš Veliki“ (Koridor 11) će preko Surčinske petlje biti povezan sa Koridorom 10 i Beogradom, što će eliminisati gužve na obrenovačkom putu.Takođe, vožnja od Surčina do Obrenovca će biti besplatna pošto će se putarina naplaćivati tek od rampe kod Obrenovca.To je, inače, prvi autoput koji je urađen pre zvaničnog roka i bez ikakvih dodatnih troškova.

Novi autoput ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike petlje Surčin i Obrenovac.

Radovi su zvanično otvoreni u martu 2017. godine, a ugovorom je predviđeno da cela deonica Surčin – Obrenovac bude gotova do 5. januara 2020. Vrednost radova je 233,67 miliona dolara.

Putevi Srbije su investitor, a projekat se finansira iz zajma Eksim banke Kine.Projekat izgradnje autoputa Surčin-Obrenovac podrazumeva izgradnju četiri vozne i dve zaustavne trake, u ukupnoj širini od 29 metara.Glavni izvođač je kineska kompanija C hina Communications Construction, čija je ćerka firma C hina Road and Bridge Corporation (CRBC) gradila i Pupinov most na Dunavu između Zemuna i Borče.

Zajedno sa već otvorenim deonicama: Obrenovac-Ub, Lajkovac-Ljig, Ub-Lajkovac i Ljig-Preljina činiće autoput od Beograda do Preljine kod Čačka u dužini oko 120 kilometara.

U 2020. treba da počnu i radovi na spajanju Novog Beograda sa Surčinom odnosno pravljenju gradskog autoputa u dužini od 7,9 kilometara.

Pored toga, na trasi Koridora 11 prema Crnoj Gori, do kraja 2021. trebalo bi da bude završena i deonica od Čačka do Požege.Najavljeno je da bi ugovor za nastavak gradnje autoputa od Požege do Duge Poljane mogao da bude potpisan tokom 2020. i onda bi ostalo još poslednji deo autoputa do Boljara na granici sa Crnom Gorom.

Otvaranjem auto-puta od Sručina do Obrenovca, ali i drugih modernih auto-puteva i infrastrukturnih objekata realizovanih u poslednjih nekoliko godina, ali i onih koji će tek biti otvoreni, postavljeni su novi standardi za sve buduće vlade, izjavio je predsednik Vučić. „Ja sutra neću biti predsednik, ali će se ljudi za 50 godina sećati da je ceo put do Požege napravljen u vreme Vučića i ove vlade, kao i Grdelička klisura, Sićevačka klisura, auto-put Ruma-Šabac-Loznica, Moravski koridor, to je ono što želimo da pokažemo drugima, da i oni to mogu da urade, jer su postavljeni novi standardi“, rekao je Vučić za RTS.

Prema njegovim rečima, buduće vlade moraće da pokažu i da drže finansijsku stabilnost, stabilnost kursa dinara i rast BDP-a.

Vučić je rekao i da srpska privreda ostvaruje godišnji rast od četiri odsto, što je, navodi, dovodi u sam vrh Evrope, uz očekivanje da naša zemlja sa razvojem infrastrukture može da ostvari i veći rast.

Kaže da će Zapadna Srbija za dve do tri godine, završetkom Moravskog koridora biti još bolje povezana sa ostalim delovima zemlje i da će privredno procvetati Čačak, Kraljevo, Kruševac, Vrnjačka Banja, Trstenik.

Upitan da li Srbija i na infrastrukturnom planu balansira između Istoka i Zapada, s obzirom da su auto-put od Surčina do Obrenovca radili Kinezi, a da će Moravski koridor raditi američko-turski konzorcijum, Vučić je odgovorio da on to ne bi nazvao balansiranjem, već „pametnom, odgovornom i ozbiljnom politikom“, jedne nezavisne države.“Moramo da imamo dobre odnose sa svima.Zašto da imamo loše odnose sa Kinom i Rusijom ili Zapadom? Naš najveći interes je da imamo dobre odnose sa svima“, istakao je Vučić.

Program „Srbija 2025″, koji će biti predstavljen 28. decembra, je realan, racionalan i veoma ambiciozan plan investicionih projekata za Srbiju, izjavio je Vučić.

Vučić je novinarima u autobusu, prilikom obilaska dela autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca, koji je otvoren, rekao da je taj program kombinacija novih ambicioznih strukturnih reformi i ulaganja.“Program je realan, racionalan i veoma ambiciozan, ali ljudi vide šta smo napravili pa će moći i da veruju i u njega“, rekao je Vučić.

Predsednik je, međutim, istakao da, i pored reformi i uspeha, poput prosečne plate koja je prvi put viša od 500 evra, država hoće nove ambiciozne reforme.

On je rekao da su Srbiji potrebne dodatne strukturne reforme, da se urede javna preduzeća, kao i da privredni rast ide preko šest odsto.“Ako to obavimo, ljudi neće moći ni da prate šta se sve promenilo u Srbiji“, rekao je Vučić.

Upitan kako komentariše kritike u vezi sa izgradnjom i otvaranjem auto-puteva, Vučić je rekao da nije prvi put da ga kritikuju i pozvao one koji govore da se na Gugl mapi ne vide putevi koji su u prethodnom periodu otvoreni, da se i sami uvere.“Ako se čovek stalno osvrće na svaki kamen koji neko baci, neće ni metar i po preći“, rekao je Vučić i dodao da u svakom slučaju država želi da napreduje još više.