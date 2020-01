Predsednik Vučić odlučio da ne ide u Crnu Goru

Tu odluku Vučić je saopštio na vanrednoj pres konferenciji, , ističući da nije želeo da daje alibi crnogorskom režimu da je to napad na nezavisnost i ustavni poredak te zemlje.

Zahvalio je desetinama vernika, predsednicima opština i predstavnicima srpskih političkih partija, koji su podržali njegov dolazak.“Mislio sam da je normalna, uobičajena stvar, a onda sam shavtio, po reakcijama iz nekih kabineta u Crnoj Gori da to što bih privatno došao, bez političkih govora, bez ičega, samo da dođem u svoju crkvu… da to nije po volji crnogorskom režimu“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je crnogorski režim na različite načine, preko agenata ANB-a, pripadnika različitih političkih stranaka, i crkvenih krugova, vodio kampanju i puštao preko medija kako će poseta da izazove krvoproliće i haos.Upitao je da li je moguće da njegova privatna poseta hramu može da izazove tako nešto, dodajući da je planirao da ode u Pljevlje.

„Jasno je da u Crnu Goru neću ići. Sve smo pripremili i znali smo da će biti 30.000 do 40.000 ljudi iz Crne Gore. Doneo sam odluku, ne želim da dam alibi crnogorskom režimu koji će da kaže da je to napad na nezavisnost i ustavni proedak“, naglasio je on.

Vučić je rekao da Srbija poštuje nezavisnost i ustavni poredak Crne Gore, ma šta mimo te činjenice mislio, kako kaže, o gluposti srpskih vlasti 2006. i svemu drugom.„Nikada nismo ni na koji način ugrožavali nezavisnost i integritet Crne Gore. Doneo sam odluku i sa tim se saglasio i podržao jutros patrijarh Irinej, pošto poštujem hirejarhiju u crkvi, znam ko je patrijarh i srpska crkva. Ne mogu da kažem da sam fanatični vernik, ali sam vernik SPC, a ne neke eparhije ili mitropolije“, naglasio je on.

Ukazao je da je istovremeno krenula histerična kamapanja laži i iz međununarodne zajednice, ukazujući na agenciju AP, koja je napisala tekst pod naslovom „Vučić doliva ulje na vatru“.

„Čime dolivam ulje na vatru? Time što bih otišao na liturgiju? Dolivam što 25 odsto Albanaca u Severnoj Makedoniji ima svoj jezik, konstitutivnost, predsednika skušptine, potpredsednika vlade, a Srbi sa 29 odsto ne smeju da pisnu i kažu da postoje. Jer Srbi nisu ljudi, kada govore o budućnosti i kako da se ponašamo da smo prihvatljivi evropski“, rekao je on.

Preneo je da su Srbi prihvatljivi samo ako oko budućnosti Kosova govorimo da priznajemo nezavisnost, a kada je u pitanju RS i srpski narod, onda smo prihvatljivi samo ako se zalažemo da Srpska ne postoji.„To je licemerje međunarodne zajednice, eufemizam za zapadni svet, to je toliko bezobzirno. Samo sam čekao da vidim ko će se drznuti da me pozove i priča o mojoj poseti Crnoj Gori. Ko će da se pozove na dopise NATO-u kako Srbija radi, a Srbija ćuti, krijemo se da ne bismo bili krivi, odgovorni“, rekao je on.

Upitao je da li je neko čuo da je napadnut šef vlade jedne zemlje, kao što je to bio slučaj u Srebrenici, a da i dalje nema presude.„Javila se juče američka ambasadorka u Podgorici užasnuta što je videla u Beogradu, a nisi užasnuta što hapse ljude koji nose srpsku trobojku. Nisi užasnuta što srpski jezik ne može da se govori, što će neko da otima svetinje. Ali si mnogo pametna da soliš svu mudrost ovog sveta ne bi li se nekom dodvorila“, podvukao je on.

Vučić je istakao da ima hrabrost svog sveta da štiti svoj narod.Ukazao je da su nam govorili i ambasadori švajcarske i engleske „nemojte to oko Račka“ i odgovorio „ma nemoj“.

Podsetio je da prema zvaničnim rezultatima popisa u Crnoj Gori živi 28,73 odsto Srba, i nepunih 45 odsto Crnogoraca. „Namera je dela režima ili celog u Podgorici da 2021.procenat Srba bude dramatično niži. Strateški čitava borba se svodi na to da se smanjenjem srpskog korpusa to proglasi državom u kojoj Srbi neće imati konstitutivnost koju nemaju ni danas, kao ni prava“, dodao je on.

Podsetio je da u Severnoj Makedoniji Albanci čine 25,17 odsto stanovnika i da je albanski službeni jezik, dok to u Crnoj Gori srpski, i pored većeg udela Srba nije.„Što se tiče istorijskih udžbenika možete čuti kako su Sveti Sava i drugi pokorili mačem Crnu Goru i prebacili je u pravoslavlje, možete čuti o Baldučiju kako su podizali ustanak, kao i o srpskoj okupaciji 1918. To uči i 29 odsto srpske dece“, kazao je on.

On je dodao da će Srbija podržavati srpski narod, sve institucije srpskog naroda, od Matice srpske do svih udruženja, i to 10 puta više do sada, što niko ne može da zameri i zabrani, jer su to svetski standardi, te dodao da će se to raditi javno.

„I, ako bude trebalo, da organizujemo i nastavu na srpskom jeziku, pa da vidimo. . . Spaljujte knjige, imate i u Beogradu neke na koje možete da se ugledate“, rekao je Vučić.

Na primedbe da bi mogao da ide na KiM, Vučić je rekao da bi lično išao na Kosmet, te da je već išao na Božić u Gračanicu, ali da ne žele da mu dozvole da ode na KiM, gde bi ga uhapsili, jer se, kaže, drznuo da kaže istinu o Račku.

„Ono što sam uradio, finansijska konsolidacija, ući će u udžbenike. Oporavio zemlju, a ostaje mi da još pomognem svom narodu što mogu i da norlamno odem, za razliku od onih koji nisu ostavili ništa. A, da ostavim sramotu na svom čelu, da sam služio stranim interesima, da na štetu svom narodu… Samo uništena Srbija će im biti dobra“, rekao je Vučić.

Zato i u Hrvatskoj, kaže, vole kad su drugi na vlasti u Srbiji, jer žele uništenu i nepostojeću Srbiju, Srbiju u tragovima, a ne ekonosmki snažnu i jaku.

Dodao je da je kriv mnogima u Crnoj Gori što, sem Marka Bastaća, njih više nema na važnim funkcijama u Beogradu, ne upravljaju više policijom i BIA kao ranije, iako to nije zbog nacionalne pripadnosti, već upravo i suštinski, zbog profesionalnih razloga.

„Razumem zašto sam na udaru i zašto smetam svima, jer čitaju i izveštaje MMF-a i Svetske banke, a nisu ćoravi da vide autoputeve, plate i penzije. . . Srbija danas ima isti nivo plata kao Crna Gora. Da li znate nekada da je neko brže od Srbije napredovao po tom pitanju“, rekao je Vučić.

U C. Gori su ugroženi interesi srpskog naroda

Predsednik Vučić izjavio je da je u dva navrata razgovarao sa patrijarhom srpskim Irinejem o svim važnim pitanjima, a posebno o situaciji u regionu, naročito o svemu što se zbivalo posle usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, i to ne zato što je bilo ko imao želju da se meša u stvari druge države, već zato što su direktno pogođeni interesi srpskog naroda.

Rekao je da su o srpskom narodu u Crnoj Gori govorili jer se ne stidimo više da govorimo o srpskom narodu. „Ima mnogo onih koji će da govore da to u Crnoj Gori nije samo protiv srpskog naroda i da nema potrebe da se srpski narod izdavaja od drugih, da ne mora u krštenici da piše obavezno da ste srpske nacionalnosti“, rekao je Vučić.

„Smatrali smo, i ja kao predsednik, da je od vitalnog interesa Srbije da, pre svega, čuvamo opstanak našeg naroda u Crnoj Gori i da je veoma važno da na žestoku kampanju asimilacije Srba odgovirmo odgornošću, ozbiljnošću i pristojnošću, kao i posvećenim radom na tome da očuvamo snagu srpskog korpusa u Crnoj Gori, ne ugrožavajući državno pravni status Crne Gore“, poručio je Vučić.

Vučićeva poruka Srbima u CG:Jedan smo narod

Moja ključna poruka našem narodu u Crnoj Gori je da smo mi jedinsven narod i nećemo nikome dozvoliti da nam uništi ni prošlost, ni budućnost, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Niti da nam satru ognjišta mirno niti na bilo koji drugi način. Borićemo se istinom, ne oružjem, ne lažima kojima se oni služe, samo istinom. Želećemo razgovore sa njima, jer oni su naša braća, ali moraće i oni da poštuju svoju braću“, poručio je Vučić.

Vučićev odgovor Markoviću:Šta je tačno zaprepašćujuće?

Vučić zapitao je premijera Crne Gore Duška Markovića, povodom njegove izjave da je zaprepašćujući odnos vlasti u Srbiji prema ambasadi Crne Gore, da li je zaprepašućujuće to što je „samo 1.000 policajaca čuvalo njihovu ambasadu“.

„Premijer Marković je izgovorio povodom pokušaja neuspelog paljenja jedne zastave, a što smo osudili istog sekudna i nismo nijednog trenutka to pravdali, rekao je da je zaprepašćujući odnos vlasti Srbije. Pitam, da li je zaprepasćujuće to što smo samo 1.000 policajaca doveli da čuvaju njihovu ambasadu?“, zapitao je Vučić.

Takođe, predsednik Vučića pita Markovića nije li zaprepašcujuiće to kada hapsite Mila Božovića, menadžera u Budvi, jer je na svoju kuću istakao srpsku trobojku.

„Nije li zaprepašujuće to što zabranjujete i što se u pojedinim crkvenim krugovima dogovarate da se izbaci zastava SPC i srpska zastava sa svakog skupa, pa zato nećete videti nigde na nekim područijima CG našu trobojku sa ocilima. Nije li zaprepašćujuće to što nema nijednog važnog Srbina na nekom važnom mestu. Nije li zaprepašćujuće to što niste pitali narod kada ste priznali nezavisnost Kosova?“, pita Vučić.

Takođe, Vučić pita da li je zaprepašćujuće to što su iz Crne Gore slali svoje zvanične delagacije u Knin na proslavu Oluje da slave što je 250.000 Srba prognano iz Hrvatske.

„Na sve to smo mirno reagovali i poštovali vaše pravo da svoje odluke donosite. Onda ste ste drznuli da nam držali pridike, iako smo radili sve po Bečkoj konvenciji i sve po najvišim medjunarodnim standardima da bi zaštitili vašu amasadu. Šta je trebalo, da zatvorimo Knez Mihajlovu ulicu. Nijedna čovek nije hteo da upadne u ambasadu niti je pokazao agresivne namere osim nekoliko neodgovornih ljudi koji su hteli da pale zastavu“, poručio je Vučić.

Poseta jednom hramu izazvala je poziv NATO-u?

Vučić je rekao da nije očekivao da će njegova nameravana poseta jednom hramu na severu Crne Gore izazvati tamošnje vlasti da pozovu NATO, ali da je to dobro jer, kako navodi, to je pokazalo kakav bes crnogorske vlasti pokazuju prema Srbiji.

Vučić je pozvao građane Srbije da uvek na dostojanstven način izražavaju svoj politički sud, uz poštovanje prema drugim državama i Crnoj Gori, kao i uz poštovanje Srba u Crnoj Gori, i drugih građana te zemlje, koji su, kako je rekao, takođe srpski prijatelji i braća.

„Čuvaću sprsko jedinstvo i u Crnoj Gori i svuda gde Srbi žive i neću dozvoliti da srpski narod bude vreća za udaranje“, naglasio je Vučić i dodao da sada crnogorske vlasti imaju priliku da „sravne“ sa zemljom božične litije i pobune.

Kako je kazao, da je išao u državničku posetu u Crnoj Gori, onda bi neki rekli da Vučić nema problema sa spornim zakonom i da podržava režim u toj zemlji, a, kako kaže, kada bi rekao da ide da podrži srpski narod, onda bi rekli da je otišao da podriva režim Mila Ðukanovića.

Nikada nikakve dogovore s Milom nisam imao

Predsednik Vučić izjavio je da sa Milom Ðukanovićem nikada nikakve dogovore nije imao, ni po jednom pitanju, a pogotovo ne po nacionalnom pitanju i dodao da o tome misle potpuno različito.

Vučić je, komentarišući navode nekih u Beogradu koji kažu da se „Vučić dogovarao sa Milom“, rekao da se uvek sazna istina o lažima koje izgovaraju ti što to tvrde i dodao da im te laži uvek padnu u vodi.

„Poštujem Mila kao predsednika Crne Gore, naše je da razgovaramo o normalnim odnosima Srbije i Crne Gore. Sve drugo nikada nikakve dogovore nismo imali ni po jednom pitanju, a pogotovo ne po nacionalnom pitanju o čemu mislimo potpuno različito. Lažovi jedni, bedni“, poručio je Vučić.

Kaže da ni ovog puta predstavnici opozicije nisu mogli da stanu uz svoj narod već su čak falsifikovali saopštenje episkopskog saveta.Vučić je rekao da je to radio kum Dragana Ðilasa i dodao.

„Uvek im je bilo važno da budu protiv svog naroda, po svaku cenu, ne bi li neki sitan poen stekli“.

Nikada nisam ni tražio susret sa Amfilohijem

Predsednik Vučić rekao je da su lagali oni koji su rekli da je vladika Amfilohije odbio susret s njim, te istakao da on nikada to nije ni tražio.

Vučić je rekao da je povodom posete Crnoj Gori na Badnji dan sve dogovorio sa vladikom Atanasijem Rakitom, da je nameravao da ide u Pljevlja, ali da nikada nije tražio susret sa Amfilohijem.

„Smisao i cilj im je kako da naude Srbiji, tako da naude meni, ne bi se li oni vratili na vlasti“, rekao je Vučić.

Kako je kazao, neka svi rade svoj posao, a on neće da napadne nijednog sveštenika u Crnoj Gori, bez obzira na to što misle o njemu.

„Što se tiče srpske zastave, naša zastava nigde nije zabranjena, smemo da je nosimo u SAD, Francuskoj, Nemačkoj i niko ne može to da nam zabrani ni u Crnoj Gori, ni u Srbiji“, naglasio je Vučić, povodom hapšenja Milana Božovića u Crnoj Gori samo zato što je nosio srpsku zastavu.

Predsednik ističe da njemu u krštenici piše da je srpske nacionalnosti i dodaje: „Ne mislim da sam zbog toga bolji od bilo koga drugog, ali se zna čija je crkva i kom narodu pripada“, poručio je Vucić.