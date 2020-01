Doček Srpske nove godine u centru Kruševca

U organizaciji Kluba privrednika i kruševačke Gradske uprave, sutra će u centru Kruševca biti priređen doček Srpske nove godine.

Uz orkestar Aleksandra Sofronijevića, nastupiće brojni učesnici emisije „Nikad nije kasno“, a u programu učestvuje i popularni Tropiko bend. Doček počinje u 20 sati i trajaće do iza ponoći, a po tradiciji za ponoć je planiran vatromet.

Za posetioce, Vojska Srbije spremiće kuvano vino i čaj. Logističku podršku, u organizaciji sutrašnjeg Dočeka Srpske Nove godine u Kruševcu, pružiće brojna preduzeća i institucije.

Inače, zbog organizovanog dočeka Pravoslavne Nove godine na Trgu Kosovskih junaka, u centralnim gradskim ulicama, danas i sutra biće izmenjen režim saobraćaja.

Saobraćaj će privremeno biti obustavljen za sve vrste vozila osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza u Vidovdanskoj ulici od Trga kosovskih junaka do Takovske – od 18 časova do sutra u 7 sati. Iz pravca Trga fontana i Trga Kosovskih junaka sutra od 7 do 17 sati, moguće je odvijanje saobraćaja. Sutra od 17 časova do utorka, 14. januara u 6 sati, saobraćaj će biti obustavljen – u Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do Topličine, u ulici Majke Jugovića do Kosančićeve i u Kosančićevoj ulici od zgrade Doma sindikata do ulice Majke Jugovića. U istom periodu saobraćaj će biti obustavljen i u Gazimestanskoj od Trga Kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića, u Nemanjinoj od Trga kosovskih junaka do Obilićeve, u Balkanskoj od Čolak Antine do Trga kosovskih junaka. Za vreme privremene zabrane određuje se dvosmeran režim saobraćaja u Kosančićevoj ulici od Kajmakčalanske do zgrade Doma sindikata i zabrana zaustavljanja i parkiranja sa obe strane.

Privremeno se ukida i autobusko stajalište na Trgu kosovskih junaka ispred Doma sindikata – od 18 sati do sutra u 7 sati i od 17 sati istog dana do 6 sati – 14. januara. Privremeno će biti zabranjeno zaustavljanje i parkiranje u Nemanjinoj ulici od Trga kosovskih junaka do zgrade Pošte sa obe strane i u Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do ulice Stevana Sinđelića sa desne strane, sutra od 17 časova do utorka 14. januara u 6 sati.