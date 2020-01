pixabay.com

Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije i projekat nemačke organizacije GIZ „Tripl vin“ ove godine raspisuju tri konkursa za posao medicinskih sestara i tehničara, opšteg i pedijatrijskog smera u Nemačkoj.

Prijave za prvi konkurs traju do petka. Drugi konkurs biće raspisan od 18. marta do 17. aprila, a treći od 5. avgusta do 25 septembra. Glavni uslov za kandidate je završena četvorogodišnja medicinska škola, a prijave se podnose preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

Projekat sarađuje sa više od 200 poslodavaca u Nemačkoj, a za posao u ovoj zemlji prethodne godine prijavilo se 360 naših medicinskih sestara i tehničara, što je za 100 više nego 2018. godine.