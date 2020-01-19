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Direktor Sportskog centra Dragan Lazić: Brojni programi i takmičenja i tokom 2020.

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Direktor Sportskog centra Dragan Lazić: Brojni programi i takmičenja i tokom 2020.

PROGRAMI I TAKMIČENJA SPORTSKIH KLUBOVA I REKREATIVACA BIĆE BROJNI I TOKOM 2020. GODINE, KAŽE DIREKTOR SPORTSKOG CENTRA KRUŠEVAC DRAGAN LAZIĆ.

REKONSTRUKCIJA ZATVORENIH BAZENA NAREDNE GODINE PODRAZUMEVAĆE PRE SVEGA ZAMENU SVIH DELOVA OŠTEĆENE KONSTRUKCIJE U OKVIRU POSTOJEĆEG OBJEKTA.

PODSEĆANJA RADI, KRAJEM 2019. GODINE ZAVRŠENI SU RADOVI I NA PREUREĐENJU SVLAČIONICA I KUPATILA, ZAMENJENA SU SEDIŠTA NA TRIBINAMA I POSTAVLJENI NOVI FIBA KOŠEVI U HALI SPORTOVA, ISTIČE DIREKTOR SPORTSKOG CENTRA KRUŠEVAC DRAGAN LAZIĆ.

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