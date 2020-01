Magla otežava saobraćaj na većini putnih pravaca u Srbiji. Prognostičari najavljuju gustu maglu, uz smanjenu vidljivost narednih dana i na područiju Kruševca.

Magla i niske temperature pri tlu, otežavaju saobraćaj. U kruševačkoj filijali AMSS, napominju da su spremni za zimski režim rada. Magla pravi poteškoće u jutarnjim časovima i u večernjim intervalima u zavisnosti od temperature.

Magla ili niska oblačnost po kotlinama će se zadržavati u narednom periodu tokom prepodneva, a u severnim krajevima i veći deo dana. Vetar će biti slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -6 do -2, najviša dnevna od 4 do 9 C, osim predela sa maglom gde će biti hladnije, saopštava Republički hidrometeorološki zavod.

Maglovitost dodatno otežava pored saobraćaja i svakodnevicu hroničnim bolesnicima. Stepen zagadjenosti ili „smog“ postao je vidljiv poslednjih nekoliko dana.

Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine navodi se da je vazduh „jako zagađen“ u Pančevu, Smederevu, Valjevu, Užicu, Požegi, Zaječaru, Beočinu i Nišu.

Tim povodom se preporukom oglasio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u kom se kaže da osetljive osobe ograniče boravak napolju u jutarnjim i večernjim satima. „Tu spadaju osobe sa hroničnim oboljenjima (respiratorna, kardiovaskularna), mala deca i starije osobe“, naveo je „Batut“.

Kada je u pitanju zdrava populacija, preporučuje se da se u danima sa povećanim stepenom zagađenja fizička aktivnost ne obavlja na otvorenom prostoru.