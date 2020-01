Osude skandaloznog tvita nekadašnje članice LDP Vesne Pešić

Foto: Medija centar (mc.rs)

Srpska napredna stranka Vojvodine upozorava da su predstavnici delova opozicije prevršili svaku meru u brutalnoj demonstraciji govora mržnje. Primer za to je poslednji istup Vesne Pešić na društvenoj mreži Tviter i njen skandalozni poziv da se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uperi cev u glavu.

„Ova objava, koja je direktni poziv na ubistvo predsednika Vučića zahteva neodložnu akciju nadležnih organa. Ona takođe svedoči o bezumnoj mržnji prema samom predsedniku i ogromnoj zavisti i ljubomori na sve fantastične rezultate Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Za razliku od Pešićkinih političkih saboraca, Vučić Srbiju vodi napred, a ne u provaliju bankrota i dugova, bori se za srpski narod na Kosovu i Metohiji, a ne za nezavisnost srpske pokrajine kao što su činili saborci Vesne Pešić. Vučić se za razliku od ovih koji ga napadaju i prete, bori za bolje sutra svih građana Srbije, a ne samo za sebe i svoje račune, profite i džepove, kao Pešićkin saborac i mentor tajkun, Dragan Đilas. Zbog svega navedenog, čvrsto stojimo uz predsednika Vučića, dosledni politici Srpske napredne stranke s verom u narod, koji je već pokazao da ume da razdvoji žito od kukolja. Upravo to je ono što Pešićev u i njene kompanjone najviše žulja. Toliko, da u slepoj nemoći i besu ne prezaju ni od pretnji ubistvom,pokazujući svoje pravo lice i demistifikujući predstavu o sebi kao o predstavnicima građanske Srbije i velikim demokratama“ – stoji u saopštenju koje je stiglo iz Medija centra za Vojvodinu Srpske napredne stranke.

Potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prokomentarisao je skandalozni tvit nekadašnje članice LDP Vesne Pešić kojim poziva na ubitvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Predsedniku bi “cev u glavu,” stranke koje izlaze na izbore bile bi kao “ovce na klanju”. Smeta vam uspešna Srbija, gospođo Pešić? A kakvu pustoš ste Vi ostavili? Demencija je ozbiljna bolest. Žalim Vas – naveo je Vučević, reagujući na stav koji je ova sociološkinja iznela na svom tviter profilu.

I Luka Petrović, član Predsedništva SNS-a, oštro je osudio ponašanje Vesne Pešić zbog skandaloznog i sramnog poziva na ubistvo predsednika.

– Gospođo Pešić, treba da vas bude sramota zbog pretnji smrću koje ste uputili predsedniku Aleksandru Vučiću. Zašto je jedino mržnja,vama i vašim saradnicima Đilasu i Jeremiću, prema Aleksandru Vučiću i svemu što on dobro radi za našu zemlju i naš narod jedino što vas spaja i pokreće. Gospođo Pešić, mržnja i zlo nikome nije donelo dobro u životu – rekao je Petrović.

– Vaša demencija je izgleda uzela maha i meni je žao zbog toga, ali ostavite Srbiju više na miru. Svega čega ste se dohvatili vi i vama slični ste uništili, opljačkali i razorili.

– Pustite Aleksandra Vučića da se bori kako za vas tako i za naš narod i našu Srbiju. Da nastavimo sa novim investicijama, novim radnim mestima, novim auto-putevima. Koliko god vi mrzeli i vređali pristojna i moderna Srbija uvek će pobediti – zaključio je Petrović.

Zastrašujuće pretnje upućene predsedniku Vučiću, Pešićka je objavila u tvitu, ali ga ubrzo potom izbrisala. Navela je da bojkot izbora ne pomaže, već samo “cev u glavu”. – Hajde bre da vas vidim šta ćete kada se proglasi doživotnim predsednikom. Dok tviteraši bezbrižno tviterišu. O tome ne mislite. Eno ga Putin baš to radi. Ako Brnabićka da ostavku, da znate – sprema se doživotni Vučić. E, nema tu bojkota, samo cev u glavu – napisala je Pešićeva.

Đurić: Vesna Pešić dokazala da je politički ekstremista

Potpredsednik SNS Marko Ðurić poručio je Vesni Pešić da je, obećavajući predsedniku Aleksandru Vučiću na tviteru „cev u glavu“, još jednom dokazala da je neodgovorni politički ekstremista, a nikako predstavnik takozvane građanske Srbije.

„Ovakva teroristička retorika nekadašnje liderke DOS-a svedoči da ni ona ni njeni politički saveznici nisu nikada bili borci za normalnu i uređenu Srbiju, već najobičniji lovci na novac i privilegije“, naveo je Ðurić u saopštenju.

Sada, ističe funkciner SNS, kada više nemaju mogućnosti da otimaju od našeg naroda i da se međusobno raspoređuju po diplomatskim predstavništvima, više nemaju ni razloga da glume demokrate, već pokazuju svoje pravo lice.

„Sram je bilo“! poručio je Ðurić Vesni Pešić.

Ona je, u međuvremenu obrisala taj tvit, u kome je, tvrdeći da Aleksandar Vučiću hoće da se „proglasi doživotnim predsednikom“ i da „Putin baš to radi“, napisala: „Ako Brnabicka da ostavku da znate – sprema se doživotni Vučić. E nema tu bojkota, samo cev u glavu… “

Stefanović povodom pretnji Pešićeve: Da reaguje tužilaštvo

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da skandalozni i sramni pozivi na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nažalost, nisu novina niti se prvi put čuju od opozicione, Đilasove koalicije, i onih ljudi koji ih podržavaju.

„Pored činjenice da se jasno vidi kako bi se oni ponašali prema ljudima koji misle drugačije, ovakav poziv predstavlja i teško krivično delo i nadležna tužilaštva bi trebalo da reaguju“, rekao je za “Informer” ministar reagujući na pretnje predsedniku Vučiću koje je preko društvenih mreža uputila Vesna Pešić.

Stefanović dodaje i da su, po svemu sudeći, ovi sramni postupci verovatno neizgovoreni deo Đilasovog programa, koji je nedavno predstavio.

Pešićeva je, u međuvremenu, obrisala taj tvit, u kome je, tvrdeći da Aleksandar Vučiću hoće da se „proglasi doživotnim predsednikom“ i da „Putin baš to radi“, napisala: „Ako Brnabićka da ostavku, da znate – sprema se doživotni Vučić. E, nema tu bojkota, samo cev u glavu… „.

Vulin: Poziv na ubistvo stvaranje atmosfere nasilja

Poziv na ubistvo je krivično delo osim kada tražite smrt predsednika Srbije Aleksandra Vučića, do kad će biti tako, upitao je ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom pretnje na Tviteru jedne od lidera nekadašnje opozicije i poslanice Vesne Pešić predsedniku Vučiću.

„Vesna Pešić voli o sebi da govori kao pacifisti, kojoj je svako nasilje strano, osim kada ima priliku da pozove na nasilje među Srbima. Ovakvi pozivi služe da se stvori atmosfera nasilja i mržnje i da poziv na ubistvo Vučića postane legitimna ideja i rešenje za svaki problem“, izjavio je Vulin.

On je oceno da se „tako ludacima daju ideja i podsticaj, a političarima i tajkunima, narko dilerima i kriminalcima političko opravdanje za napade i organizaciju nasilja“.

„Nije Vesna Pešić prva iz partija DOS koja traži Vučićevu smrt i poziva na građanski rat, ali morala bi biti prva koja je to izgovorila i nije prošla bez kazne za poziv na ubistvo i sukob.

Joksimović: Pešićkin poziv na linč boljševički metod obračuna

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i internacionalni sekretar SNS Jadranka Joksimović ocenila je da poziv Vesne Pešić na linč i cev u glavu predsedniku Srbije u starom je poznatom maniru lažnog građanskog političkog kruga, a koji nisu odmakli suštinski od boljševičkih metoda obračuna sa neistomišljenicima.

„Sram je bilo, i sve njih kojima su duge cevi i pucanj u ljude način na koji bi se razračunavali. Nema toga, neka nauče se stari boljševici zaogrnuti u lažne kosmopolite, da nema više Srbije kakvu su oni priželjkivali u kojoj se svakom ko drugačije misli prvo oduzima reč, a onda, kako Pešićka slikovito poručuje, i cev u glavu prislanja“, rekla je Joksimović

Mihajlovićeva osudila nove pretnje predsedniku Srbije

Potpredsednica Vlade Srbije i članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Zorana Mihajlović osudila je nove pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

“Skandalozno je da neko ko je toliko dugo bio u politici, kao što je Vesna Pešić, koristi svoj uticaj u javnosti da pošalje poruku “nema tu bojkota, samo cev u glavu“. To nije samo govor mržnje, nego i poziv na fizički obračun s predsednikom Srbije, i to pošto je sama iskonstruisala nepostojeću nameru predsednika da se “proglasi doživotnim predsednikom“”, rekla je Mihajlovićeva u saopštenju za javnost.

Ona je istakla da „politika treba da bude nadmetanje različitih programa i vizija, u kojoj građani biraju, a ne borba na život i smrt u kojoj se političko neslaganje pretvara u otvorenu mržnju i pozive na ubistvo političkih protivnika”.

Mirković: Pretnje Pešićeve, nastavak kampanje Ðilasa…

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini grada Beograda Aleksandar Mirković ocenio je da „poslednje pretnje Vesne Pešić (predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću) nisu ništa više od nastavka morbidne i bolesne kampanje Đilasa, Jeremića, Obradovića i ostalih“.

„Svesni da su nesposobni i da ih narod neće, pozivaju na ubistvo, jer kada ne možeš rezultatima, radom, poštenjem, pa ni lažima i izmišljenim aferama da pobediš Aleksandra Vučića, onda jedinu šansu vidiš, ako njega više nema“, rekao je Mirković u saopštenju za javnost.

On je oceno da je „bolesno sve ovo što se dešava“ i istakao da je nakon „više ponovljenih pretnji, snajpera, dugih cevi i vešala, krajnje vreme da se takvim stvarima stane na put“.

„Aleksandar Vučić će i na ove pretnje, kao i sve do sada, odgovoriti osmehom i još jačim radom i boljim rezultatima, jer za njega i sve nas u SNS-u Srbija i njeni građani su uvek na prvom mestu i jedini su prioritet“, zaključio je Mirković.

Milićević: Izjava Vesne Pešić najava krvoprolića

Potpredsednik Skupštine Srbije Ðorđe Milićević osudio je „poziv Vesne Pešić na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

„Deo opozicije čije delovanje iz senke generiše Vesna Pešić je posle svih neuspelih pokušaja da dođe do vlasti, krenuo putem bezumlja i bukvalnog linča, što potvrđuje poziv Vesne Pešić na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića“, naveo je Milićević u saopštenju za javnost.

On je ocenio je takva najava krvoprolića pokazali da su ti „nazovi političari ogoljeno krenuli da ostvare ono što su od početka naumili – vlast po svaku cenu pa i po cenu života predsednika Srbije“.

„Na njihovu žalost taj naum neće ostvariti jer im to ne dozvoljavaju građani Srbije koji za razliku od njih vole svoju državu i na demokratski način odlučuju ko će biti njihov predstavnik i voditi Srbiju putem prosperiteta, a to je nesumnjivo Aleksandar Vučić“, istakao je Milićević, koji je i visoki zvaničnik Socijalističke partije Srbije.

On je poručio Vesni Pešić „i onim koje ona predvodi mora biti jasno da ih građani Srbije ne žele, jer je građanima Srbije stalo do mira i stabilnosti u državi, napretka i boljeg života, a garancija da će se to ostvariti jeste politika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije“.

Milićević je zaključio i da je krajnje vreme da pravosudni organi reaguju i postupe u skladu sa svojim nadležnostima, s obziroma da je Vesna Pešić svojim stavom na najgrublji način ne samo atakovala na život Aleksandra Vučića već i na državu čiji je on predsednik.