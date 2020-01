Na regionalnom putu prema Jastrepcu rade se bankine sa obe strane kolovoza

Na deonici regionalnog puta prema Jastrepcu, od skretanja prema Modrici do ulaza u Lomnicu, mehanizacija i radnici Kruševacputa ovih dana rade bankine sa obe strane kolovoza. Kako saznajemo u ovom preduzeću, radovi u dužini od 3,2 kilometra biće završeni do početka naredne sedmice, a ako vremenske prilike dozvole biće postavljena i horizontalna signalizacija. Pomenuta deonica presvučena je asfaltom početkom novembra, a deo je projekta sređivanja kompletnog puta do izletišta na Jastrepcu koji će biti urađen tokom ove godine. Investistor je Javno preduzeće Putevi Srbije.