Mogućnost za kupovinu traktora za oko 1.500 poljoprivrednih  proizvođača

Oko 1500 poljoprivrednih prozvođača, imaće ove godine mogućnost da dobije državne subvencije za kupovinu traktora.

Reč je o poljoprivrednicima koji do sada, nisu ispunjavali uslove da konkurišu za novac, odnosno koji zbog malih površina koje obrađuju, do sada nisu mogli da konkurišu za novac iz IPARD fonda.

Konkurs je otvoren do 30. maja, a Poljoprivrednici će moći da kupe isključivo traktore proizvedene u Srbiji, odnosno one koji se sklapaju u našoj zemlji, maksimalne snage motora do 60 kilovata sa standardnim delovima, uređajima i opremom, dok se zahtev za subvenciju podnosi nakon kupovine mašine. Cena traktora na tržištu kreće se od 9.000 do 20.000 evra ( bez PDV-a). Ovo je, pre svega, jedan od načina da se podrži domaća industrija, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i dodao da će ova subvencija moći da se kombinuje sa kreditima koji će poljiprivrednicima biti od 1. marta. Kamate za ove pozajmice su jedan i tri odsto, sa rokom otplate na pet godina. Inače, povraćaj novca za traktore koje subvencioniše država je 50 odsto za proizvođače iz razvijenih i 65 za poljoprivrednike iz nerazvijenih područja. Procenat novca se vraća od prodajne cene bez PDV-a. Maksimalna subvencija koju će poljoprivrednik moći da dobije je 800.000 dinara. Pored poljoprivrednika podsticaj mogu da ostvare i zadruge sa najmanje pet članova, a pored opštih uslova neophodno je da u registru poljoprivrednih gazdinstava imaju upisane određene površine za proizvodnju, a šansu da dobiju pomoć države za nabavku mehanizacije imaju i mali stočari. S obzirom da su novi traktori i dalje najveća želja srpskih poljoprivrednika, prema dosadašnjim podacima, više od 60 odsto zahteva , podneto je za nabavku nove mehanizacije.