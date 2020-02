Prezentacija prve registrovane IT start up komanije

Prva registrovana IT start up komanija kao rezultat rada Satart up centra Biznis inkubatora biće prezentovana u četvrtak 6. februara u Regionalnoj privrednoj komori, najavila je gostujući u Jutarnjem programu naše televizije direktor kriševačkog Biznis inkubatora Dragana Bogdanović.

Cilj ove kompanije, koju čini sedmoro mladih, je da inivativna rešenja iz oblasti AJ TI sektora ponude privrednicima, malim i srednjim preduzećima i drugim kompanijama na teritoriji Rasinskog okruga.

U narednom periodu očekuje se formiranje sličnih inovativnih kompanija koje će unaprediti poslovanje privrednih subjekata u raznim oblastima delatnosti, ističu u Biznis inkubatoru.