Predsednik Vučić sa Srbima iz regiona: Neophodan nam je mir

Neophodan nam je mir, da Srbiju osnažimo rekao je predsednik Vučić, posle razgovora sa političkim predstavnicima Srba iz regiona, povodom najnovijih događaja u BiH i Crnoj Gori.

„Srbija se nalazi pred velikim političkim iskušenjima u trenutku kada je ekonomija najsnažnija u poslednjih 50 godina. Kada naša ekonomija ubedljivo najbrže napreduje u regionu, ali i širem evropskom region, pre svega na prostoru Jugoistočne Evrope, gde samo Mađarska može da se meri sa srpskom ekonomijom po rastu. Uspeli smo nešto što smo sanjali decenijama“, rekao je Vučić na pres konferenciji posle razgovora.

Srbiji je sada, kako je preneo i u razgovoru sa Srbima iz regiona, pre svega neophodan mir.Pokazao je, kaže, grafikone koliko smo brzo napredovali i koliko još želimo. „Potrebno je vreme da dalje osnažimo Srbiju, da imamo više dece. Znam da se to delu javnosti, koji bi želeli nekakva radikalna rešenja, ne dopada. Nisam ni kukavica, ni plašljivac. Moja molba svima je da pre svega vodimo računa i da najveći uspeh Srbije jeste koliko može da se čuva mir, koliko ćemo dece imati i koliko će zemlja biti uspešnija“, podvukao je on.

Vučić je na konferenciji za štampu, posle razgovora sa Srbima iz regiona, čestitajući državni praznik, rekao da su se na Sretenje sabrali kako bi saslušali jedni druge.

Podsetio je da je vlast Srbije više nego ikada uz svoj narod u RS i Crnoj Gori, da je pomagala institicije i naš narod u obe bivše jugoslovenske republike u BiH i i Crnoj Gori.

Naglasio je da će Srbija biti uz svoj narod, i da se to ne dovodi u pitanje.„Za razliku od drugih predsednika, mojih prethodnika, niti pretim, niti igram igre, niti bilo šta tražim. Moja molba, posebno u BiH, predsedniku Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović, jeste da moraju da se vode interesima celokuponog našeg naroda i zemlje. Razumem bojazan i sve probleme sa kojima se suočavaju, udar na identitet i imovinu“, kazao je on.

Rekao je da ga je Dodik izvestio da se iza svega krije da se kasnije od RS uzmu i šume, voda, zatim vrtići i škole.„Zamolio sam da sve što rade, rade pravno, demokratski kroz instizucije bez bilo kakve šire destabilizacije celog regiona“, podvukao je on.

Vučić je kazao da nema sumnje da nije pravedno sve što se čini srpskom narodu. Juče sam po prvi put konačno shvatio da i Ramuš Haradinaj, kada je uvodio takse Srbiji, nije bio sasvim sam, već je bilo i onih koji nisu imali ništa protiv toga u međunarodnoj zajednici. O tome ću sigurno nekada kasnije govoriti, kao što je sigurno da nije slučajno nekom palo na pamet da SPC proglasi pravoslanom crkvom u Crnoj Gori, kao i što nije nekom palo na pamet da ruši identitet Srba i RS u BiH“, naglasio je Vučić.

Vučić je upozorio da smo suočeni sa opasnošću koju treba da izbegnemo, a to je da žele po oprobanom receptu, uz pomoć nekih u Beogradu, pokušavaju za sve da optuže Srbiju.

„Je l“ ikome u Srbiji bio interes uvođenje taksi? To je bio način suzbijanje ekonomske snage Srbije. Izgubili smo između 0,4 i 0,5 odsto rasta, jer da nije bilo taksi imali bi rast od 5 odsto. Zašto je neko iz sveta želeo da Srbiju svede da bude malo ispred ostalih u regionu, a ne mnogo?“, upitao je on.

Upitao je i kako je Beograd kriv za takse, za donošenje zakona u Crnoj Gori, i za ono što se zbiva oko Ustavnog suda u BiH.

Rekao je da je bio na putu za Nemačku i da nije ni znao kako je reagovao Dodik, te dodao da bi mnogi želeli da kažu kako svim tim procesima upravlja Beograd, po starom receptu iz prošlosti prema kojem je Srbija kriva za sve.

„Nećemo dozvoliti da okrive Srbiju i srpski narod. Nastavićemo da podržavamo RS, koja nikada nije imala takvu podršku kakvu ima danas. Nastavićemo da podržavamo narod u Crnoj Gori kroz sve institucije međunaarodne zajednice. Boriću se da sačuvamo mir i stabilnost“, naglasio je on.

Srbija, kako je istakao, podržava Dejtonski sporazum, a tako poštuje i integritet BiH, ali razume se i integritet RS unutar BiH.

Podsetio je da postoji već više od šest godina dogovor između vlasti u Beogradu i lidera Srba u regionu da se ne iznose ružne reči jedni protiv drugih.„Trudimo se da se držimo jedinstva, suviše smo mali da bismo smeli da se ponašamo neodgovorno, kako su se neki od mojih prethodnika ponašali“, kazao je on.

Preneo je reči šefa kineske diplomatije, koji je kazao da Kina poštuje Srbiju iako zna koliko smo teritorijalno i po broju stanovnika mali, jer smo nezavisna, suverena zemlja, zato što rukovodstvo ima kičmu i ume da štiti interese svog naroda. „Bićemo to i u budućnosti, ali borićemo se za ugled Srbije u svetu. Kao što sam to činio sinoć posle užasnih reči na jednom od panela, gde je rečeno kako smo okupirali Kosovo, kako smo činili najteže zločine i genocid. Boriću se za tu istinu na svakom mestu na svetu snažeći ugled Srbije i srpskog naroda“, naglasio je on.

Zahvalio se patrijarhu Irineju na pozivu za jedinstvo, i najavio da će razgovor sa Srbima u regionu biti češći, a pomoć veća, te da će uvek da se bori za očuvanje mira i stabilnosti, uz prava na budućnost naše dece.

Sastanku u zgradi Predsedništva prisustvovali patrijarh Irinej, srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Tu su i predsednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, lider Prave Crne Gore Marko Milačić, predsedednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Dodik:Promena strukture U. suda ili referendum o statusu RS

Srpski član Predsedništva BiH, Milorad Dodik, poručio je u Beogradu da Srbi u Republici Srpskoj, nakon daljeg pokušaja unitarizacije BiH, imaju dve mogućnosti – ili promenu struktura Ustavnog suda BiH, u kome više neće biti stranih sudija, ili referendum o statusu Republike Srpske.

Dodik je izrazio zahvalnost Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučicu na pozivu da prisustvuje današnjem sastanku, te dodao da mu je srpski predsednik predočio da su mir i stabilnost regiona najvažniji.

“Mi podržavamo Srbiju i njenu politiku, zahvalni smo za podršku i razumevanje koje nam ona pruža, ali mi imamo naše institucije I sami ćemo donositi odluke”, rekao je Dodik na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora predsednika Srbije sa Srbima u regionu.

Istakao je da Republika Srpska neće doneti nijednu ishitrenu odluku, koja bi mogla da posluži za pokušaj destabilizacije i sve će, kako je kazao, raditi kroz institucije sistema RS.

“Narod će o statusu Republike Srpske odlučiti na referendumu, bez obzira koliko su nam ga do sada osporavali”, rekao je Dodik.

Istakao je da je očuvanje mira i stabilnosti u redu, ali je ukazao da dođe trenutak kada narod više ne može da izdrži.

Ne želi, kaže, da za pet godina ispadnu glupi i da neko napiše da su “nas prevezli žedne preko vode”.

Naveo je da je najnovija odluka Ustavnog suda, koji Republika Srpska ne priznaje, o poljoprivrednom zemljištu posledica ranije donete deklaracije bošnjačke Stranke demokratke akcije, s ciljem da se uruši Republika Srpska. Počeli su, podsetio je, sa simbolima, a sada su prešli i na imovinu, jer ovom odlukom imovina RS je poništena i sada sve pripada BiH.

Za Republiku Srpsku je to, kazao je, pređena crvena linija, a odluku, dodao je, podržavaju zapadne zemlje i međunarodni predstvnici.

Njihov jedini cilj je, ukazao je, urušavanje Republike Srpske, a to je, ponovio je, neprihvatljivo.“Iskoristićemo sve naše institucionalne mogućnosti, NSRS i kroz zajedničke institucije naći rešenje. Crvena linija je pređena, Republika Srpska treba da ide svojim putem i u narednom periodu odluči o svojoj samostalnosti”, naveo je Dodik.

Pokušaj da se napravi unitarna BiH, koja bi bila zemlja muslimana, istakao je Dodik, za Republiku Srpsku je neprihvatljivo.

U prilog tome, podsetio je na raniju izjavu lidera Bošnjaka Bakira Izetbegovića koji je rekao da je njihov mehanizam Ustavni sud.

“Mehanizam za urušavnje Republike srpske je Ustavni sud”, zaključio je Dodik.

Jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta u Crnoj Gori, Andrija Mandić, izjavio je da je zahvalan svim ljudima koji su, kako je rekao, u ovim teškim vremenima podržali i stali rame uz rame sa srpskim narodom u Crnoj Gori i eparhijama, koje su deo Srpske pravoslavne crkve u toj državi.

Mandić je na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Srbima iz regiona, izrazio zahvalnost i zadovoljstvo odnosom srpskog predsednika i solidarnošću prema problemu koji imaju Srbi u Crnoj Gori.

Današnjem sastanku u Beogradu, kazao je Mandić, prisustvovao je, jer je pozvan kao deo srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je pozvao na uzbunu zbog donošenja Zakona o slobodi veroispovesti.

“Mi i naša Crkva pozvali smo na uzbunu i naš narod se odazvao. Zahvalan sam svima koji su u ovim teškim vremenima za deo srpskog naroda i eparhija, koje su deo SPC, stali sa nama zajedno rame uz rame”, rekao je Mandić i poručio da Srbi u Crnoj Gori nemaju dileme i da će svoju borbu nastaviti do kraja.

Uzdaju se, kazao je, u Njegoševe reči da “svoje svojega nikada izdat neće”.

Patrijar SPC Irinej poručio je, posle sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Srbima iz regiona, da samo jedinstveni kao narod možemo da izađemo iz velikih kriza.

Patrijarh je čestitao praznik Sretenje i istakao da je ovo veliki dan i zbog susreta s braćom Srbima koji žive izvan Srbije.“Ali, nadamo se da živimo istim duhom, mislima i željama za dobro i prosperitet našeg naroda“, rekao je patrijar.

Kaže da su mogli na sastanku da čuju izveštaje pojedinih predstavnika našeg naroda uglavnom iz BiH, kao i iz Hrvatske.

„Konstatovali smo da se Srbija nalazi u prilično velikom iskušenju,što nije ništa novo za nas.Odavno smo u problemima i velikim iskušenjiuma, ali uz pomoć Božiju i uz našu pamet rešavamo probleme i tražimo puteve i načine da kažemo ko smo mi i čiji smo naslednici i da smo verni naslednici naših predaka“.

Dodaje da nismo veliki narod, ali da možemo da opstanemo u ovim prilikama u regionu i svetu samo ako budemo jedistveni i to u dobrom,a ne u lošem.“To nas je spasavalo i omogućavalo da izađemo iz velikih kriza i to će nam pomoći i danas nažalost kada mnoge naše komšiej i moćnici sveta na nas gledaju nekim posebnm pogledom i pretpostavkom o nama“, poručio je Irinej.

Samo ako bude jedinstven možemo da se odupremo iskušenjima ovog vremena i sačuvamo naš narod, dodao je on i pozvao mlade da ostanu u zemlji jer „Sunce tuđeg neba ne greje bolje nego Sunce kod nas“.

To je poruka našem narodu koji misli da je negde van Srbija bolje, dodao je patrijarh.