Sin Zelenovićevog direktora uhapšen sa drogom: Pomogli mu da izbegne zatvor

Zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, 15.1. 2019. godine uhapšen je I. F. (rođen 1990.) kod koga je prilikom hapšenja pronađeno 120, 09 grama marihuane, piše Srbija danas

Za ovo krivično delo zaprećena kazna je od 3 do 12 godina zatvora. I bila bi to samo još jedna obična vest iz oblasti crne hronike i to prošlogodišnja. Ali nije obična. Nije, pre svega, jer se iza nje krije priča, koja je kandiduje za naslovnu stranu novina ili prve minute centralnih informativnih emisija i koja daleko prevazilazi novinarski sektor crne hronike. Sve što je prati i stoji iza nje svedoči o hobotnici, koja čvrsto drži grad Šabac, opštoj hipokriziji lokalne šabačke vlasti, zloupotrebama službenih položaja i krivičnim delima ravnim presudi za krađu novca iz gradskog budžeta, koju u svojoj biografiji ima Nebojša Zelenović, aktuelni gradonačelnik.

I kao što je pokušao da sakrije činjenicu da za krivično delo nenamensko trošenje sredstava iz budžeta, a reč je o pet miliona evra, pred Apelacionim sudom nije oslobođen, nego je slučaj zastareo, isto tako pokušava da zataška krivična dela svojih saradnika i činjenicu da su svi spremni da izigraju zakon u pokušaju da sakriju neke za javnost važne informacije.

Jedna od njih je da je uhapšeni I.F. s početka naše priče, sin najbližeg Zelenovićevog saradnika Miodraga Filipovića, rukovodioca Sektora za gradnju u JP „Infrastruktura Šabac“. Kako saznajemo, u nevolji koja ga je zadesila Filipović aktivira veze svojih koalicionih partnera i stranačkih kolega. Prva u pomoć priskače advokat Olivera Perišić bliska nekadašnjoj koaliciji DSS – Dveri, čiji je kandidat bila na izborima 2016. Godine, koja je izdjestvovala da neuropsihijatrijsko veštačenje obavi dr Vladimir Jekić inače, kao sasvim slučajno odbornik Demokratske stranke u skupštini grada.

Prema njegovom veštačenju I. F. biva optužen za krivično delo držanja opojne droge za sopstvenu upotrebu, za šta je predviđena novčana kazna, zatvor do tri godine, a optuženi miže biti i oslobođen kazne. Dakle, da svima bude jasnije Filipović je koristeći položaj i stranačke veze izdejstvovao da njegov sin umesto za prodaju ili kako se to žargonski kaže dilovanje droge, bude optužen samo za to što ju je lično konzumirao. I teško je zameriti čoveku to što želi da pomogne u nevolji sopstvenom detetu. To mu niko i ne zamera. Problem je što je u tom nastojanju, zajedno sa saučesnicima iz DS, DSS i Dveri izigravao zakon, pravio budalama poštene policajce koji sklanjaju drogu sa ulica sprečavajući dilere da je prodaju drugoj deci,i što je najgore od svega za teška krivična dela i kriminal spreman da bez ikakvog dokaza, olako, kao da pije čašu hladne vode, optuži druge za kriminal i teška krivična dela.

Ili da bar mirno stoji pored onih koji to čine i besprizorno lažu kao što je lagao Nebojša Zelenović na konferenciji za novinare plašeći Šapčane nekakvim Sandokanom, dok je njegov najbliži saradnik Miodrag Filipović ćutke slušao stojeći pored njega u znak podrške. Ali i tu treba imati razumevanja za gospodina Filipovića, jer ko bi smeo da se suprotstavi Zelenoviću, ko sme da mu kaže da laže kad istovremeno dok Sandokana optužuje za kriminal, u javnom gradskom preduzeću zapošljava njegovog brata? Ko sme da se suprotstavi najorganizovanijoj lokalnoj kriminalnoj organizaciji na čelu sa Zelenovićem? Čovekom iza kojeg stoji Dragan Đilas, koji mu naređuje da izađe na izbore i pogazi sve o čemu je govorio prethodnih meseci. Ipak, ne smemo prenebregnuti još jednu činjenicu od ogromnog interesa za javnost. Miodrag Filipović je kao prvi čovek Sektora za gradnju u JP Infrastruktura Šabac takođe i veza između dva prva čoveka Šapca.

Jednog koji je to javno, Nebojše Zelenovića i drugog, vladara iz senke, koji se bogati na grbači naroda- Dušana Petrovića. Miodrag Filipović u Petrovićevom je timu još od petooktobarskih promena zahvaljujući bliskom odnosu sa Zoranom Nenadovićem Kinom, Petrovićevim čovekom od poverenja, svojevremeno visokim funkcionerom Demokratske stranke. Pre 5. oktobra Filipović je bio vlasnik trafike, da bi posle toga po političkoj liniji vrtoglavo napredovao do pozicije direktora najpre opštinske, a zatim i gradske direkcije za puteve preko koje su išle najveće infrastrukturne investicije. Sa mesta direktora razrešen je 2018. godine zbog zloupotrebe budžetskih sredstava, pa je jasno i zašto se već godinama tako dobro razume sa kolegom Zelenovićem. Na sumnjivim poslovima odlično sarađuje i sa Dušanom Petrovićem, za koga se vezuje svojevremeni uspon građevinske firme „Inter-kop“, koja je sa promenom vlasti, izgubivši privilegije u građevinskoj i putarskoj industriji i neograničeni pristup bankarskim kreditima, već 2012. godine dospela u blokadu. Tada se pokazalo da „Inter-kop“ državi, bankama, dobavljačima i drugim poveriocima duguje čak 15,6 milijardi dinara ili oko 134 miliona evra. Mediji su navodili da je veliki deo novca ove firme služio za finansiranje Demokratske stranke. Iako je firma propala i uprkos ogromnim dugovima prema poveriocima Šapčani osnovano sumnjaju da gradska vlast sa Inter kopom opet nešto mulja.

Sumnju izaziva činjenica da su čak tri velika gradilišta u Šapcu: Savska avenija i Vinaverov trg, ali i rekonstrukcija stambenog naselja Benska bara bez info-tabli na kojima bi pisalo šta se konkretno gradi, kolika je vrednost investicija koje se finasiraju iz gradskog budžeta, ko su projektanti, ko izvođači, a ko odgovorna lica. Ono što ne bi bilo tolerisano nijednom građaninu Šapca, gradska vlast toleriše samoj sebi. Jer lepo su se rasporedili Zelenović gradonačelnik, Filipović prvi čovek gradnje, a Petrović im dođe kao neki menadžer sektora sumnjivih poslova. Inače taj čuveni trio Zelenović, Petrović i Filipović osnivači su, sad je već jasno, kriminalne organizacije, koja se predstavlja kao politička stranka pod nazivom Zajedno za Srbiju. Kažu upućeni de će svoj pljačkaški pohod pokušati da nastave i izlaskom na predstojeće lokalne izbore. Imajući u vidu sve što su radili, mogu da se nadaju samo interesovanju istražnih organa. Birača svakako ne.

Izvor: Srbija danas