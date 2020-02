Predsednik Vučić: Srbija pred ultimatumom – pokušaće da nam daju garancije za EU, ali pod uslovom da priznamo Kosovo

Foto: screenshot

Srbija će do kraja ove godine u vezi Kosova i Metohije dobiti ponudu koju neće moći da prihvati, a ne sme da odbije, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

„Ultimatum“ će biti, kako je objasnio za Prvu tv, nešto poput – „Ahtisarijev plan plus, plus“ u zamenu za garancije za EU.

Vučić je, u jutarnjem programu TV Prva, na pitanje da li se može očekivati, kao što je rekao Duško Kovačević da će Srbija dobiti ultimatum, i šta će uraditi odgovorio je:

„Videćete. Ali, sasvim je sigurno da nikada nisam prihvatao ultimatume, kao što je sigurno da ću nastojati da pronađem najbolje rešenje za srpski narod, ali se i truditi da ne ugrozimo mir i stabilnost, i ne uvodimo Srbiju u rat“.

Uveren sam da ćemo do kraja godine dobiti nešto što nećemo moći da prihvatimo, ali nećemo smeti ni da odbijemo. Gotovo sam uveren u to, kazao je predsednik Vučić.

Podsetio je da kada smo imali šansu da rešimo kosovsko pitanje to nismo učinili.

„Šta god da bude, mogu samo da naslućujem šta će btii inicijativa specijalnog izaslanika EU“, dodao je on ukazujući da zna ko će biti na toj funkciji, ali da ne može još da iznese u javnost, te da će svakako biti čovek blizak Berlinu.

Vučić predviđa da će se raditi o nekom „Ahtisari plus, plus“ planu, da će pokušati da kažu Srbija dobija garancije za ulazak u EU, ali mora da prizna Kosovo, te će dobiti i poseban status za Srbe.

Istakao je da će da pita narod o tome, kao što je i ranije izlazio pred narod i kao jedini posle Dobrice Chosića imao hrabrosti da iznese istinu o stanju na KiM. Međutim, dodaje, da niko neće da sluša i priča o tome, a kada se kaže ajde na mobilizaciju, onda niko neće da se odazove.

„Kada vodite zemlju suočavate se sa apsolutno nemogućom situacjom. Trudim se da unapređujem ekomiju, da čuvamo mir i stabinost, živote ljudi, da kupujemo vreme. Ja sam pokušao i izašao sa planom koji su svi razumeli a pravili da nisu. Nisam želeo da idem u detalje, jer sam imao skrivene stvari i nisam želeo protivnike sa tim da upoznam“, podsetio je on.

Kazao je da niko nije hteo to rešenje i da će sada dobiti mnogo gore, na koje on neće da pristane.

„Govorili su da sam nekome obećao nezavisno Kosovo. Videćete da to nije tako. Vučić nikog nije lagao, kao što ste vi lažovi“, rekao je on. Ocenio je da to neće biti dobro rešenje za srpski narod i Srbiju.

Podsetio je da je kao jedini odbio plan koji je trebalo 2013. da omogući Kosovu da uđe u UN.

„Ja sam bio taj koji je to sprečio, a sve su veliki junaci koji su pod pritiskom popustili. Govorim o 2013.. Deo Briselskog sporazuma je bio da pustimo Kosovo u UN. To sam odbio, kao i deo o regionalnoj policijiu skladu sa Titovim okrugom pa bi danas na severu imali većinski albanske policajce“, objasnio je on.

Ukazao je da je suočen sa velikim pritiskom oko Gazivoda, ali i Elektroenergetskog sistema sa Nemcima koji vrše pritisak.

Vučić je rekao da su Srbi disciplinovani kada se nalaze u problemu, ali čim se podigne životni standard i živi bolje odmah bi da pokazujemo malo mišiće, što može vrlo lako dovesti do katastrofe.

„Potrebna nam je odgovorna politka, da budemo svesni opasnosti. Svestan sam opasnosti svaki dan, budim se sa činejnicom i strahom šta je seledeće šta će da predlože Amerikanci, Nemci i drugi“, istakao je on.

Vučić je rekao da ima strah pred odlazak u Berlin, i Vašington, ne za svoju funkciju, već zbog zemlje i naroda.

Ukazao je da će, nakon što Kosovo bude ukinulo takse, biti povećan pritisak na Beograd.

„Psihološki će reći „nećemo dalje da destabilizujemo vladu u Prištini, sada idemo pritisak na Beograd“, kazao je Vučić, rekavši da to nema veze ni sa činejnicom da ukidanjem takse ukidaju nešto što je suprotno međunarodnom pravu.

Rekao je da je danas sav pritisak oko Kosova na njemu, iako nije ni kriv ni dužan, jer je za nečije ranije vreme proglašena nezavisnost.

Podsetio je da niko nije hteo kompromis, jer kompromis Albanci smatraju priznanjem, a Srbi da Albanci ne postoje.

„Kada čujem „biće oni deo naše zemlje i sistema“ – prekinite sebe da lažete. To je neozbiljno i neodgovorno, prekinite sebe da lažete. Njih danas ima realno 1,3 miliona, a nas 100.000 na KiM“, naglasio je on.

Vučić je ukazao da je najmanji stepen povratak stanovništva na Kosovo, između 1 i 2 odsto.

Govoreći o odnosu Srba prema Kosovu rekao je da sluša junačke epske pesme od ljudi koji ni ne znaju koje su opštine u sastavu opštine Drenice.

Naveo je i da su uhvaćeni Srbi da varaju svoju državu oko povraćaja PDV, jer su neki, kojima se učinila Srbica srpskim mestom, registrovali navodno firme tamo.

„Odmah smo znali da su fantomske firme izmišljene“, zaključio je on.