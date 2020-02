Predsednik Vučić: Izbore raspisujem 4. marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da je velika čast za Srbiju što će učestvovati na skupu američko-izraelskog komiteta za javne poslove u Vašingtonu. Po povratku iz Vašingtona, raspisaću izbore 4. marta, rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da će 4. marta raspisati parlamentarne izbore, dodajući da će kampanja biti duža od 50 dana.

„Kad su tako duge kampanje, potrebno je ne juriti, ne možete da dostignete vrhunac kampanje ako ne napravite taktiku za to, svi će imati vremena da naprave taktiku. Nadam se da će lista koju vodim napraviti dobar rezultat“, napominje predsednik Srbije.

Izbori će biti raspisani po povratku Vučića iz Vašingtona gde će učestvati na skupu Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC), jedne od najmoćnijih izraelskih lobi grupa.

Predsednik je najavio da ga u narednih mesec dana očekuju razgovori sa nemačkom kacelarkom Angelom Merkel, delegacijom Kine, predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Skupu u Vašingtonu će prisustvovati brojni članovi Kongresa, američki državni sekretar Majk Pompeo, američki potpredsednik Majk Pens. Predsednik ističe da će se videti sa skoro svima.

„Tamo će govoriti i austrijski kancelar Sebastijan Kurc i sa njim ću se videti, sa svima koji o nama odlučuju u SAD, i na tom skupu ali i na svim susretima. Sutra učestvujem na toj konferenciji, odmah idem u Vašington. U ponedeljak susret sa Pompeom, imaću susret i sa Grenelom, Palmerom. Ići ću i u Pentagon. KiM će biti najvažnija tema“, poručuje predsednik.

Poziv je, kako kaže, dobio ne zbog imena i prezimena već zbog svega ono ga što je Srbija uradila – usvojila deklaracije i zakone.

„Pretpostavljam da je to rezultat svega onoga što smo uradili. Velika čast za nas, a kad bih vam rekao kolike napore su ulagali mnogi američki kongresmeni da Tači i drugi učestvuju na skupu, ljudi će bolje razumeti kolika je čast za našu zemlju“, navodi Vučić.

Ukazujući da će pitanje Kosova i Methije biti glavna tema sastanaka u Vašingtonu, predsednik se osvrnuo i na najavu kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će od 15. marta ukinuti taksu na uvoz sirovina iz centralne Srbije.

Smatra da Evropska unija u Kurtiju vidi velikog saveznika i da je njegovu najavu podržala saopštenjem ne čekajući prvo reakciju Srbije.

„EU je izašla pre nas, nikada nisu bili tako brzi. To je očigledno bilo dogovoreno u Prištini kakva reakcija treba da bude da bi bilo pohvaljeno. Ne znam šta da kažem, ne želim da uvredim bilo čiji trud“, ukazuje predsednik Srbije.

Navodeći da su takse na snazi gotovo 15 meseci i da je to dovelo do prekida trgovine, Vučić napominje da „su očekivali reakciju ‘vi ste heroji'“.

„Ne, čekajte, vi ste uništili našu poziciju na tržištu, izgubili smo 500 miliona evra. Mi na to treba da vrisnemo od oduševljenja i kažemo ‘fantastična vest’? Imao sam pozive iz više evropskih zemalja koje su me savetovale da to prihvatim. Ja sam rekao da možemo da prihvatimo da ne razumemo mnoge stvari, ali baš da smo najgluplji, nije sasvim istinito“, smatra Vučić.

I pored taksa, Srbija je, prema njegovim rečima, bila zemlja sa najvećom stopom rasta uz Mađarsku u celoj jugoistočnoj Evropi.