Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović: Moravski koridor će spojiti Srbiju sa Srbijom

Gostujući na našoj Televiziji, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infastrukture Zorana Mihajlović još jednom je ukazala na izuzetan značaj Moravskog koridora, podsećajući kako su upravo putna infrastruktura i građevinarstvo umnogome generator privrednog rasta.

– Mi smo završili zaključno sa 2019. godinom 350 kilometara autoputeva. Niko nije verovao u to pre četiri godine. Završetkom Koridora 10 Srbija je potvrdila mesto ključne tranzitne zemlje u regionu, završena je gradnja autoputa „Miloš Veliki“ do Čačka… Ono što je važno, započeli smo izgradnju preko 400 kilometara autoputeva. Po meni jedan od najvažnijih i to sam godinama unazad govorila jeste autoput koji će spojiti Srbiju sa Srbijom. Dakle, centralnu Srbiju. I to jeste upravo Moravski koridor. Suštinski, taj koridor je jako važan upravo jer će napraviti tu konekciju unutar Srbije – rekla je Zorana Mihajlović.

– Mi se vezujemo i za BiH zato što smo počeli, recimo, radove na autoputu Sremska Rača – Kuzmin, nastavili smo radove na Koridoru „Miloš Veliki“ od Čačka ka Požegi, pa ćemo od Požege ka Crnoj Gori, počinjemo radove ove godine na autoputu Niš – Merdare – Priština… ali nekako mi se čini da je uvek ostajao taj centralni deo Srbije koji nije bio dobro povezan. E pa, da bi ljudi bolje živeli i radi se Moravski koridor. Kruševac će za dve godine biti spojen sa Koridorom 10 i to je velika stvar, jer postaje centar, jer osim koridora imamo i Aerodrom Kraljevo u blizini, čak i aerodrom Niš, kao i ovde aerodrom Rosulje, imamo železničku mrežu koja se rekonstruiše – sve su to važne stvari ako hoćemo da pričamo o budućnosti razvoja Kruševca i uopšte ovog Okruga. A suština svega je da ljudi ostanu da ovde žive – rekla je u emisiji Razgovor s povodom potpredsednica Vlade Republike Srbije.