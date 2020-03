KNJIGA ZA VIKEND: „Osinje gnezdo“ Vlade Arsića

Jedno od trenutno najtraženijih izdanja u domaćim knjižarama, pa naravno i u Kruševcu, je triler Vlade Arsića „Osinje gnezdo“, u kome autor preispituje mit o moštima Svetog Save i postavlja mnoga pitanja u vezi sa našom sudbinom. Knjigu je objavila beogradska Laguna.

Arheolog Jovan Gligorijević je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Pošto je bio na tragu nečeg epohalnog, njegov brat Goran i bivša devojka Vesna misle da je u pitanju ubistvo. Potraga za istinom vodiće ih do zaprepašćujućih otkrića i opasnih susreta, a dovešće ih i do aktera manje poznatog toka istorije… Da li se može tvrditi da nijedan patrijarh SPC u prošlom veku nije umro prirodnom smrću? Zašto vekovima postoje kantulovci, tajno bratstvo unutar SPC?

Vlada Arsić je na ovoj knjizi radio čitavu deceniju, o čemu je u jednom nedavnom intervjuu ispričao:

– Jedan običan, reporterski zadatak, odveo me je u Kumanicu, manastir na samoj granici Srbije i Crne Gore. Bilo je to uoči letnjeg Aranđelovdana, 25. jula 2009. godine, na dan kada se tradicionalno sa Peštera, sa severa Crne Gore i iz istočne Hercegovine, sjati na hiljade vernika kako bi se poklonili pred moštima Svetog Grigorija Kumaničkog. Rekli su mi da im ovaj svetitelj čini čuda, da su mu isceljujuće moći možda i veće od onih pod Ostrogom, ali i to da se pod imenom ovog sveca (mošti Svetog Grigorija, odnosno ono što je od njih sačuvano, i danas se čuvaju u manastiru Dragović u Dalmaciji), kriju mošti Svetog Save. To je za mene bio neverovatan, zapanjujući podatak, dovoljan da se pozabavim i poznatom pričom o lomači na Vračaru.

Za deset godina nisam pronašao ni jedan materijalni dokaz, ni jednu zabelešku svedoka samog događaja, bilo čije svedočenje da je tada i tada, tuda i tuda, prošla svirepa turska vojska s otetim moštima Svetog Save. U stvari, sve što danas znamo o tome svodi se na mit, na priču iz pete, šeste ili ko zna koje ruke. S druge strane, pronalazio sam neke potpuno drugačije podatke koji su mi i bili osnov da napišem jedan ovakav roman.

Dok se kroz roman provlači i malo fikcije, Arsić u pogovoru knjige barata isključivo činjenicama baziranim na istorijskim i savremenim svedočenjima i dokumentima. Osim na svoja istraživanja, poziva i na istorijsko delo srpskog autora Mirka Dragovića, objavljeno početkom tridesetih godina prošlog veka. Ovaj je, naime, izričito tvrdio da Sveti Sava nije spaljen na Vračaru, kako se do tada verovalo. On je bio uveren da se zapravo ništa i nije dogodilo, a da je čitav mit o lomači potekao od samih Srba…

