Nova Lagunina izdanja na Televiziji Kruševac

Televizija Kruševac nastavlja da petkom, u emisiji Opušteno, koja je na programu od 20.30 sati, preporučuje nove izdavačke hitove. Ovog petka to su novi naslovi beogradske „Lagune“.

O novoj knjizi Vlade Arsića „Osinje gnezdo“ već se puno priča. U Jejednom od trenutno najtraženijih izdanja u domaćim knjižarama, pa naravno i u Kruševcu, autor preispituje mit o moštima Svetog Save i postavlja mnoga pitanja u vezi sa našom sudbinom.

„Istorija kao naučna disciplina je možda najranjivija i podložna raznim ispravkama i mitomanijama. I celokupna povesnica našeg starog ili srednjeg veka velika je crna rupa koju je svako popunjavao onim što je čuo ili načuo ili je bilo u nečijem interesu“, istakao je Vlada Arsić na promociji knjige u Beogradu. „U manastiru Kumanica prvi put sam čuo da se iza moštiju Svetog Srigorija Kumaničkog možda kriju mošti Svetog Save. To je bio ’kamenčić koji je pomerio stenu’ i mene nagnao da tražim materijalne dokaze samog spaljivanja.“

Na čitaocima je da nastave tim ili tragom koji nakon čitanja ove knjige izaberu…

Upravo ove nedelje u naše knjižare je stigao i novi roman Margaret Atvud „Svedočanstva“, za koji je autorka dobila Bukerovu nagradu. Reč je o distopijskom remek-delu, nastavku kultnog romana „Sluškinjina priča“, a izdavač kaže da se može čitati zasebno ili nastavak „Priče“. Atvudova je objavila svoj revolucionarni roman „Sluškinjina priča“ 1985. i posmatrala kako se knjiga pretvara u klasik – kao i u film, operu, balet, nagrađivanu TV seriju, a proučava se i u školama. „Sluškinjina priča“ je imala jedan od najneizvesnijih krajeva u svetu književnosti sa poslednjom rečenicom: „Ima li pitanja?“ I te kako ih je bilo. Trideset godina kasnije stižu „Svedočanstva“.

Više od 15 godina nakon događaja opisanih u Sluškinjinoj priči, teokratski režim Republike Galad zadržao je svoju moć, ali se naziru prvi znaci urušavanja sistema. U tom sudbinski ključnom trenutku preplešće se životi tri radikalno različite žene. Posledice će biti razorne. Dve od njih su pripadnice prve generacije koja je odrasla u novom poretku. Svedočanstvima ove dve mlade žene pridružiće se i tetka Lidija. Njena životna priča i neizvesna budućnost biće iznenađujući i ključan zamajac svega što će se u Republici nadalje odvijati. U Svedočanstvima Margaret Atvud ulazi u srž Galadovog delovanja, dok je svaka žena prisiljena da se suoči sa sobom i otkrije do koje granice je spremna da ide zbog onog u šta veruje.

Najzad, tu je i lucidno delo Tom Filipsa „Ljudski rod – kako smo sje*ali sve što smo mogli“, idealna poslastica za sve ljubitelje malo drugačije istorije. „Vedra i zabavna istorija situacija u kojima su ljudi spektakularno grešili“ – opisaće ovu njigu The Telegraph, sročenu kao uzbudljivo i duhovito putovanje kroz najkreativnije i najrazornije budalaštine u ljudskoj istoriji, koje u praski samo potvrđuju sveprisutnost čuvenog Marfijevog zakona kako je samo glupost večna. Mi moderni ljudi hodamo ovom zemljom već sedamdeset hiljada godina i prešli smo veliki put. Umetnost, nauka, kultura, trgovina, sve su to naša postignuća – u evolutivnom lancu ishrane mi smo istinski pobednici. No, iskreno govoreći, to nije uvek bila mirna plovidba, a povremeno – samo ponekad – uspeli smo stvarno, potpuno i neverovatno da zeznemo stvar do kraja. Knjiga koju ćete, svesni i svoje nesavršenosti koja se samo uklapa u teoriju autora, brzo zavoleti!