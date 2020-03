Kod još pet osoba u Srbiji potvrđen koronavirus, ukupno 24 registrovana slučaja

DO SADA SU REGISTROVANA 24 SLUČAJA KORONAVIRUSA U SRBIJI, SAOPŠTIO JE MINISTAR ZDRAVLJA ZLATIBOR LONČAR. ON JE NA KONFERENCIJI U VLADI SRBIJE ISTAKAO DA JE OD PETORO NOVIH, ČETVORO VEĆ OTIŠLO KUĆI I DA ĆE BITI U KUĆNOJ IZLOACIJI JERNEMAJU NIKAKAV RAZLOG DA BUDU U BOLNICI. MINISTAR, KAO I PREDSTAVNICI ZDRAVSTVENIH I DRUGIH INSTITUCIJA KOJE UČESTVUJU U BORBI PROTIV KORONA VIRUSA, APELOVALI SU NA GRAĐANE DA NE STVARAJU PANIKU, NE ŠIRE LAŽNE VESTI I NE PRAVE VELIKE ZALIHE JER U SRBIJI IMA DOVOLJNO MEDICINSKOG MATERIJALA.

U Srbiji je kod još pet osoba potvrđen koronavirus. Do sada su registrovana 24 slučaja koronavirusa u našoj zemlji.

Ministar zdarvlja Zlatibor Lončar je naveo da je od 25 testiranih osoba tokom dana kod petoro potvrđen koronavirus.

Istakao je da je svih petoro obolelih u dobrom stanju, da je njih četvoro upućeno u kućnu izolaciju, a jedna osoba je zadržana na bolničkom lečenju i njegovo stanje se prati.

„Nema nikakve teže simptome, nema nikakvu komplikovanu sliku, ali da bi se ispratilo i da se ne bi nešto propustilo da se uradi dijagnostika do kraja“, rekao je Lončar.

Apelovao je da mediji ne objavljuju netačne informacije da je pacijent koji se nalazi na infektivnom odeljenju u Novom Sadu preminuo.

„Taj čovek je živ i ono što mogu da vam kažem taj čovek je nešto bolje nego što je bio prethodnog dana. On je i dalje u teškom stanju, ali je živ“, dodao je Lončar.

Naveo je da dečak iz Iriga, za koga su postojale indicije da ima simptome zaraze, nije zaražen koronavirusom.

Ukazao je da su svi ostali pacijenti, i u Pančevu i Nišu, u dobrom stanju, kao i da niko od njih trenutno nije životno ugrožen.

„Jedini trenutno u ozbiljnom stanju je pacijent koji se nalazi u Novom Sadu. Reč je starijem čoveku koji ima niz drugih oboljenja – dijabetes, probleme sa bubrezima. Ali radimo sve što možemo da njemu pomognemo“, rekao je Lončar.

Do 18 časova u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta „Torlak“ testirano je ukupno 185 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Do 8 časova bilo je potvrđeno 19 slučajeva zaraze novim koronavirusom.

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je situacija u vezi sa koronavirusom u Srbiji pod kontrolom i da struka za svaki od 24 zaražena slučaja zna kako je nastao.

„Ovaj virus je ušao kod nas i prirodno je da će se širiti i prenositi. Naš cilj da usporimo prenošenje za sada je već dosta jasno uspostavljen. Za nedelju dana ipak nemamo iz dana u dan veliki skok i porast novog broja obolelih, mada on postoji, ali se održava na nekih šest slučajeva dnevno“, rekao je Kon na konferenciji za medije u Vladi Srbije.

Ukazao je i da ne bi bilo dobro ukoliko dođe do naglog porasta broja zaraženih, ali je, dodao je, zbog toga bitno da se što pre uspostavi nadzor na dnevnom nivou nad svima koji imaju oboljenja slična gripu i tada će struka, tvrdi, imati potpune podatke.

„Što se prošle nedelje tiče, imamo i dalje potpuno mirnu situaciju po pitanju respiratornih infekcija i svih oboljenja koja su nalik gripu. Sve to daje nadu za optimizam, a mere koje su preduzete će nesumnjivo dati rezultate i to će biti u nekoj perspektivi moguće upoređivati sa situacijom koja se dešavala u Italiji i u ostalim zemljama gde je došlo do porasta oboljevanja“, naveo je Kon.

Naglasio je i da su pravovremene mere suzbijanja i socijalnog distanciranja bile potrebne, te dodao da će se dodatne mere uspostaviti na vreme ili se možda neće uspostaviti, u zavisnosti od podataka.