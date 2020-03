Predsednik Vučić: Formiraćemo dva krizna štaba, od 1. aprila zdravstvenim radnicima 10 odsto veće plate

Fotografija Instagram /buducnostsrbijeav

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će plate svim zdravstvenim radnicima biti povećane za 10 odsto. Plate će biti povećane jer zdravstvene ustanove trpe veliki pritisak u borbi protiv koronavirusa, naglasio je predsednik.

Aleksandar Vučić je u obraćanju javnosti povodom širenja koronavirusa u Srbiji rekao da će, od prvog aprila, plate biti povećane svim zdravstvenim radnicima – od vozača do stomatologa i lekara specijalista.

Predsednik je zamolio penzionere, kao najugroženije koronavirusom, da budu disciplinovani i odgovorni.

Istakao je da će jednokratnu pomoć, od najmanje 4.000 dinara penzioneri dobiti između 1. i 15. aprila, a cilj te mere je da mogu da kupe i dodatna dezinfekciona sredstva.

Naveo je da je to dogovoreno na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić, da bi zdravstvenim radnicima država zahvalila na, kako je rekao, veličanstvenom radu u borbi sa virusom.

„Takvu odluku doneli smo u skladu sa činjenicom da su nam zdravstvene ustanove pod najtežim pritiskom i kako bi smo očuvali motivaciju ljudi koji u ovim okolnostima doživljavaju strašne pritiske, neki čak i pretnje“, rekao je predsednik.

Vučić je precizirao da je od premijerke tražio da budu formirana dva krizna štaba u borbi protiv koronavirusa.

Prvi tim, za direktnu borbu protiv virusa, prema njegovim rečima, predvodiće Ana Brnabić i u njemu su još ministar zdravlja Zlatibor Lončar, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škodrić.

Drugi krizni štab, za otklanjanje ekonomskih posledica koronavirusa, predvodiće on sam, a u njemu su još ministar finansija Siniša Mali i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

„U prvom kriznom štabu su svi lekari koje ste ovih dana viđali i koji predvode borbu protiv koronavirusa, najumnija lica naše medicine i našeg zdravstva, koji će, zajedno sa nama, svojim znanjem i autoritetom, izneti najteži teret ove borbe“, rekao je Vučić

Vučić je naveo da Srbija u ovom trenutku ima 1.008 respiratora, a da će za 25 dana biti nabavljeno još 500.

Istakao je da je to tri puta više nego što je Srbija imala 2009. godine za vreme „svinjskog gripa“, kada ih je bilo 350 i kada smo izgubili 137 ljudi.

„To su tri mesta koja će posebno da se bave koronavirusom, a Infektivna klinika u Beogradu baviće se samo koronavirusom“, dodao je predsednik.

Vučić je naveo da do sada nije želeo da govori o broju respiratora i da je on za to kriv, jer je želeo da predstavi da ih imamo manje, kako bismo mogli da nabavimo više respiratora na raznim stranama, jer neke zemlje, kao npr. Nemačka, ne žele da ih izvoze.

Apelovao je i da se ne šire lažne vesti i da ljudi ne nasedaju na njih.

„Molim vas da se nikada više ne dogodi da dva dana moramo da se izvinjavamo ljudima da njihovi bližnji nisu stradali, jer je Glas Amerike objavljivao i društvene mreže prenosile da su neki umrli. Molim da se ne šire laži“, rekao je Vučić.

Istakao je da je za sada od dvadeset četvoro zaraženih 15 pacijenata u bolnicama, jedan od njih je na respiratoru. Od ponedeljka, kaže, neki će moći da napuste bolnicu.

Poručio je da se sa izazovom koji je postavio koronavirus treba izboriti organizovano i solidarno.

Ukazao je na to da se Srbija, kao i ceo svet, danas nalazi u izuzetno složenoj situaciji.

Ukazao je da je ovo prvi put da postoji zabrana letova iz Evrope ka SAD. „Večeras je na pustom njujorškom aerodromu ‘Er Srbija’ valjda bila jedini avion iz ovog dela Evrope. To govori o dubini krize, koju ćemo morati da prebrodimo“, rekao je Vučić.

Ono što građane najviše brine, rekao je, to je zdravlje. „Mnogo novca smo uložili i ove izazove dočekali spremnije nego najveći broj zemalja“, naglasio je predsednik.

Vučić je napomenuo da će biti i više slučajeva infekcije i oboljenja, a nesumnjivo i više onih koje ćemo da izgubimo, kao što smo izgubili u sezonskom gripu, kardiovaskularnim oboljenjima i drugim bolestima.

„Sve možemo da prebrodimo samo ako budemo jedinstveni i solidarni“, rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da predstoje dve vrste bitaka povezanih sa širenjem koronavirusa u kojima moramo da pobedimo, uz ocenu da je najvažnije da slušamo struku, a ne političare i medije.

„Jedna je bitka za očuvanje zdravlja naših ljudi, pre svega najstarijih, koji su najugrožniji ali i najdisciplinovaniji i najodgovorniji, koje koronavirus pogađa najbrže i, nažalost, najefikasnije“, rekao je Vučić.

Izvor: RTS