Predsednik Vučić: Očekuje nas težak period, radimo da umanjimo posledice

Foto Instagram / buducnostsrbijeav

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiju očekuje teže vreme, kada je reč o situaciji sa korona virusom, nego što je bilo do danas, jer se tek može očekivati povećanje broja zaraženih, ali i istakao da je u poslednjih 24 sata država napravila veliki posao u cilju obezbeđivanja pune kotrole i nadzora nad obezbeđivanjem osnovnih životnih namirnica.

On je istakao da posle 10 ili 12 dana kreće eksponencijalni rast broja obolelih, a pre svega starih.

„Mi smo sada deveti dan i očekujemo veliki rast, da mnogi od nas ostanu bez svojih voljenih, a naš je cilj da to smanjimo koliko god možemo i da obezbedimo da život pobedi u Sbiji“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je juče bio najgori dan na svetskim berzama od kako vlada pandemija koronavirusa i da očekuje da će se tako nastaviti i u narednom periodu.

On je, posle sednice Kriznog štaba za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica po privredu zarazne bolesti COVID-19, ukazao da stručnjaci potvrđuju da su stari najugroženiji.

„Molim naše najstarije građane da ne izlaze na ulice, molim ljude iz gerontoloških centara da ne puštaju penzionere da idu u prodavnice, neka im to što im treba donesu mlađi. Molim penzionere, oni su najdisciplinovaniji, ali i najugroženiji, da ne izlaze“, rekao je Vučić i izričito ponovio:

„Penzioneri, k“o boga vas molim, ostanite u kući, naći ćemo načina da vam dostavimo hranu i sve što vam je potrebno. Niko neće da umre od gladi“.

Naglasio da je ogroman broj mrtvih u Zapadnoj Evropi, kao posledica virusa, podsetivši da je u Italiji juče umrlo 250 ljudi, čak 54 više nego prethodnog dana, a u Španiji 36 osoba.

„Naša srca su uz prijateljski i bratski italijanski narod i želim im da izađu iz te teške krize u kojoj se danas nalaze“, poručio je predsednik.

Vučić je naveo da je danas u Srbiji, potvrđeno testovima, 41 osoba zaražena, ali da nema sumnje da će ih biti više.

„Ono što je dobra vest je da je samo 21 osoba na bolničkom lečenju, od kojih tek jedna na respiratoru“, rekao je Vučić.

Predsednik je izneo podatke da je u Italiji smrtnost od 0 do 29 godina nula zaraženih osoba, od 30 do 50 godina 0,6 odsto, a da dramatično raste kod inficiranih starijih od 60, 70 i 80 godina. Prema njegovim rečima, kod zaraženih koji su stariji od 70 godina smrtnost je 16,65 odsto, a u kategoriji inficiranih starijih od 80 godina procenat umrlih je 19 odsto.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država tražiti od komerrcijalnih banaka razumevanje u naplati kredita i zatražiti moratorijum, odnosno odlaganje naplate kredita na 90 dana.

Vučić je rekao da će država davati kredite iz Fonda za razvoj sa kamatnom stopom od jedan posto, a naveo je da će biti i drugih mera koje se tiču banaka.

Država, kaže, ima 13, 5 milijardi evra deviznih rezervi, pet milijardi više nego što smo imali pre nekoliko godina.

„Dakle, nikada snažniji nismo bili“, istakao je Vučić.

Ukazuje da je, na primer, Hrvatska narodna banka nedavno sa 397 milona evra branila kunu, ali da je uprkos tome kuna pala za 1,1 odsto.

„Mi smo spremni da štitimo kurs, da štitimo punu stabilnost u nemogućim uslovima. Imamo 30,5 tona zlata. Ono što je važno, 9 tona zlata držimo u Bernu u Švajcarkoj da bismo u svakom trenutku to mogli da naplatimo, da bismo u svakom trenutku mogli da imamo efektivni novac“, rekao je Vučić.

Poručio je građanima da ne treba da budu uplašeni i da su naša monetarna i naša fiskalna stabilnost neupitni.

„Ako sam zbog nečega u svoj ovoj nesreći srećan, to je što smo napravili sistem u prethodnih pet godina koji je desetrostruko jači i desetostruko bolji nego što je nekada bio“, rekao ej Vučić-

Rekao je da će guverner Narodne banke Srbije Jorgovanaka Tabaković u narednim danima izaći u javnost sa novim rešenjima.

„Ali ćemo tražiti od komerrcijanih banaka razumevanje za moratorijum na naplatu kredita na 90 dana, dakle tri meseca, koliko kriza od korone traje, ali biće tu i drugih mera vezano za banke“, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić izjavio je da je broj respiratora od danas državna tajna.

„Za respiratore. . . od danas je državna tajna. Ja sam kriv, pišite to, stavljajte u svojim primedbama, u jednom delu političke oligarhije, kako god hoćete. Mi ćemo da se snalazimo, da nabavljamo što je moguće više aparata“, rekao je Vučić.

On je rekao da je jutros, na primer, nabavio još 50 respiratora, ali da ta nabavka nigde ne piše, što je, inače, bila teza pojedinih nevladinih organizacija da se broj respiratora može utvrditi na izvesnim sajtovima.

„Šta vas briga kako sam nabavio. I još ću. Snalazim se. Pa me gonite jednog dana što sam narodu nabavljao respiratore i trudio se da pomognm zemlji da sačuvamo zdravlje ljudi“, rekao je Vučih.

On je ponovio da nas čeka veoma težak period, za koji nikad ne možemo da budemo potpuno pripremljeni.

„Imajte povernje. Donosićemo ozbiljne i odgovorne mere“, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić izjavio je da ima dovoljno testova za korona virus, i da sa tim nema i neće biti problema, te dodao da privatne klinike neće biti uključene u taj proces.

„Državne bolnice će da vrše testiranja, jer smo siti panike i ludosti svakog dana“, prokomentarisao je Vučić i dodao da ne želi sada da govori o problemima ko je šta i kako oko testova radio i kako se jedan pacijent osam dana “izgubio“, pa tek onda došao do državne bolnice.

Predsednik je naglasio da testova ima dovoljno, da nema, niti će biti problema po tom pitanju.

On je primetio da nije ključno pitanje testova, već pre svega discipline građana i da se ne rukovodi glasinama i glupostima, već stavovima stručnjaka.

„Ne mislimo na bilo koji način da uključujemo privatne klinike u to dokle god budemo mogli“, dodao je Vučić.

Predsednik Srbije rekao je da će biti kažnjeni svi koji nisu poštovali odluke države u aktuelnoj situaciji sa korona virusom, jer je država ta koja donosi odluke, koje se moraju poštovati.

Vučić je, govoreći o raspuštanju učenika u pojedinim školama bez dozvole Ministartva prosvete, rekao da je država ta koja u posebno teškim uslovima donosi odluke, a ne na osnovu onoga šta neko napiše na društvenim mrežama, ili šta kaže opozicija.

„Što se tiče odluka koje su donete ili nisu donete… Ja razmišljam o svemu svakih 15 minuta , svakih sat vremena. Samo što kad donosim odluke donosim strateške odluke, a ne na osnovu onog što mi je rekla tetka, strina, mama, ili što je na internetu pročitao neki nesrećnik iz opozicije“, rekao ej Vučić.

Država će doneti odgovarajuće odluke i kada ih bude donela, one će da se poštuju, a svi oni koji ih nisu poštovali biće kažnjeni. Da li u to spada ili ne spada ministar Šarčević i to ko će sad da ustanovljava to ćemo sad da vidimo. Saako ko je kršio odluke, biće kažnjen. Odluke države ima da se poštuju“, rekao je Vučić.

U ovoj zemlji država u posebno teškim uslovima određuje pravila i zna se kako će ta pravila da se poštuju, rekao je Vučić:

„A ne svako ko pomisli da je država i svako ko pomisli da je mnogo pametan zato što je mnogo uplašen. Ja strah razumem, ali postoji struka, lekari, nadležni državni organi koji će da kažu kako će svako da se ponaša“

Što se tiče škola, rekao je, ne zna kakva je odluka doneta.

On o tome ima svoj stav, ali ni to nije opredelujuće, već procena šta je najbolje za našu decu i šta je najbolje za naše stare“, rekao je Vučić.

Nije to pitanje samo dece, nego je pitanje i naših starih, kaže Vučić.

Čak i puštanje u školu i nepuštanje u školu je pitanje koje se tiče starijih, koji su najugroženiji ovde. Lepo je što smo najosetljiviji na decu ali ovde je pitanje pre svega za naše roditelje i o njima moremo da brinemo, pre svega o njima“.

Koju god odluku da država bude donosila, doneće se na osnovu konsenzusa, rekao je Vučić.

Zamolio je da se ne širi panika, a kao primer neistinitih vesti, naveo je informaciju koju su mediji objavili nedavno da je jedna osoba u Irigu preminula od posledica korona virusa.

„Je l“ mislite da ću stvarno da dopustim da niko ne odgovara za to što ste proglasili čoveka mrtvim, koji je još živ. Pre pet dana ste ga proglasili mrtvim…“, rekao je Vučić obraćajući se novinarima i naveo da je tu vest pustio i Glas Amerike, kao i pojedini u zemlji.

„Šta je u glavi tih novinara koji su to objavili?“, rekao je Vučić

Srbija je finansijski jedna od najzdravijih zemalja i u ovoj situaciji nema problem sa novcem, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je država već sada spremna da izdvoji 50 miliona evra pomoći za kredite za likvidnost preko Fonda za razvoj.

Upitan da prokomentariše to što EBRD izdvaja milijardu evra za pomoć kompanijama za saniranje posledica korona virusa i da li je razgovarao sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija o eventualnoj pomoći Srbiji, Vučić je rekao:

„Nemojte da brinete, dovoljno smo likvidni. Mi danas da izdamo obveznicu na dve milijarde mogli bi odmah da dobijemo novac. Nemamo problema sa novcem, a sa svima razgovaramo svakog dana. Srbija je u finansijskom smislu zdravija od 90 do 95 odsto zemalja. Mi smo finansijski jedna od najzdravijijih zemlja i ako će nečije obveznice da kupuju kupoveće naše, odmah posle nemačkih“, rekao je Vučić.

Primetio je da je to što je EBRD izdvojio milijardu evra za pomoć , kako je rekao, „tanka rakija i sitne pare za ceo svet“.

„Mi smo već sada spremni da damo kao mala zemlja 50 miliona, a bićemo spremni i 100 miiona evra da damo za kredite za likvidnost preko Fonda za razvoj i to na jedan odsto“, kazao je Vučić.

Spremni da pomognemo u isplati dela zarada

Država je spremna da pomogne u isplati dela zarada firmama kojima posao bude obustavljen ili pretrpe direktne posledice izazvane korona virusom, kao jednu od socijalnih mera, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

„Koliko budemo mogli da pomognemo, pomoći ćemo“, poručio je predsednik na pres konferenciji.

Dodao je i da je čuo pitanja koliko će NBS da štampa novca, te odgovorio – „Ni dinar!“.

Ponovio je da je finansijski sistem pripremljeniji, ozbiljniji i odgovorniji nego ikada.

„Spremamo se i za teže vreme, koje predstoji. Moramo da se ponašamo odgovorno, da nam se ne ponove 2009. i 2010. Moramo da budemo odgovorniji, nego ikad ranije“, ukazao je predsednik.

Kako je primetio, zna da u Srbiji sada ima „sedam miliona predsednika“, te da se svi razumeju u sve i znaju šta treba da se radi, i da baš zato zove građane da budemo jedinstveni i ujedninjeni.

„A, ja ću ključne odluke da donosim, videće se narednih nekoliko dana, kao što sam činio i u prethodnih sedam godina i biću sa građanima kada je najteže“, rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da svi zajedno moramo da pobedimo ovu pošast, jer ona predstavlja izazov za sve, za ekonomiju, ali, pre svega, za živote ljudi.

„Da budemo ujedinjeni i jedinstveni. Nema razloga za paniku. Ni što se namirnica tiče. Svi oni koji proizvode dezinfekciona sredstva i sve drugo u našoj zemlji, neće moći da izvoze“, rekao je Vučić.

Dodao je da očekujemo veliku pomoć od Kine, kao i da će se videti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, „danas, sutra“, kako bi usaglasili akcije i oko korona virusa, kako da se reši pitanje transporta, kako da zaštitmo zemlje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da ne isključuje mogućnost uvođenja vanrednog stana, ali da za to sada nema potrebe.

„Vanredno stanje se uvodi ukoliko ministar odbrane pošalje vrhovnom komandatu, predsedniku države, pismo da je ugrožena bezbednost države, zatim ga šaljemo u skupštinu, ali, pošto je zabranjeno okupljanje više od 100 ljudi, moguće je da predsednik Srbije, predsednik skupštine i vlade, zajedničkim, trostrukim potpisom uvedu vanredno stanje. Onda znate šta to znači. Ako se uvede vanredno stanje nema više kafića, barova, bisokopa, pozorišta, već vojska na ulice, zna se šta na granici I tako dalje », objasnio je on na konferenciji za štampu upitan da li će biti uvođenja vanrednog stanja, i da li se o tome trenutno razmišlja.

Vanredno stanje, prema njegovim rečima, podrazumeva najteže moguće mere.

„Vanredno stanje zahteva potpunu izolaciju. Kada ste pitali ljude zašto nisu uvodili moratorijum za odlazak u školu, to je zato što su bili pametni i odgovorni ljudi koji o tome odlučuju. Nagluplje je kada deca i stari posebno, počinju da izlaze u piku krize, jer im bude dosta svega. Pa posle 21 dana izolacije krenu da izlaze, zato treba da tu meru držite do poslednjeg, odnosno do prvog neophodnog trenutka. Najlakše je to uraditi i skinuli ste brigu sa sebe. Ne mislite da je neko glup i lud da se roditelji ljute. Nisu deca ugrožena, ugroženi su naši roditelji », podvukao je Vučić.

Rekao je da to pokazuju nedvosmisleno podaci iz Španije, Francuske, Nemačke, i Italije pre svege.

Rekao je da na našu sreću oni ljudi koji su oboleli do sada su bili snažne konstitucije, mlađi, a problem je bio samo sa 66 godina starim čovekom, koji je bubrežni bolesnik, dijabetičar i koji je jedini na respiratoru.

« Neki su ga već bili sahranili, oni lažovi što pričaju o 100-150 ljudi po autobusima, a juče ni u jednom autobusu nije bilo više od 60 ljudi i to samo u dva autobusa. Tek toliko da se prekine sa lagarijama i bljuvotinama protiv sopstvenog naroda i države kada je ugrožena », naglasio je on.

Vučić je podsetio da su u strahu velike oči I obraz se u strahu često kalja, kao i da je na njemu i državi najveća odgovornost šta će da se radi.

«Nemamo strah, radimo, borimo se i uradićemo sve što treba. Ta tri dana koja smo “kupili“ sa decom u školi su važna za nas. Svaki dan koji “kupimo“ da epidemijska kriva ne ide na gore je od presudnog značaja da zdravstvene institucije mogu da izdrže », rekao je on.

Najavio je da će danas pozvati penzionisane lekare da pomognu i podsetio na otvoreni konkurs za prijem lekara i medicinskih sestara.

Kazao je da aktuelni broj inficiranih nije, uslovno rečeno, ništa.

„Imajući u vidu krizu koja će nas zahvatiti to je gotovo ništa. Moramo biti spremni za nešto mnogo teže. Koliko god možemo i ove dane smo utezali sistem, obezbedili da ne izađe kilo pšenice, da uljare rade kako tražimo, da onaj koji proizvodi natrijum-hipohlorid ne izađe iz zemlje, da Šabac radi svoj posao », kazao je on.

Ponovio je poziv starijim sugrađanima, penzionerima da ne izlaze napolje.

« Ko Boga vas molim, vi ste penzioneri najodgovorniji i najpametniji deo društva, ostanite po kućama. Ne izlazite nigde, kada dođe vreme rećićemo vam da izađete. Sve što treba ja ću lično doneti troje penzionera”, rekao je on.

Najavio je da će sutra provesti akciju donošenja potrepština penzionerima da pokaže kako to izgleda i šta treba da rade oni koji su mlađi od njega.

“Nema rukovanja, ljubljenja. Samo stanite I sedite u svojim kućama, ne primajte nikoga. Imate televizore, da jedete, pijete, ne izlazite dok ne pobedimo ovu pošast », podvukao je on.

Vučić je kazao da je ovo najteži izazov za nas u poslednjih nekoliko decenija, ne zbog snage virusa, koji nije kuga i kolera, već zbog pandemije, što je virus zahvatio mnoge zemlje i što smo ostavljeni sami sebi.

« Bilo bi lakše da nije zahvatio Italiju, Nemačku, ali oni su u gorem stanju nego mi. Niko nije u redu i svi su u paničnom strahu », zaključio je on.

Predsednik Vučić pozvao je srpsku dijasporu da ne dolazi u Srbiju za vreme katoličkih uskršnjih praznika i pravoslavni Vasrks, kada se inače očekuke „pik“.

„Ono što će za nas biti najveći izazov su katolički uskrs i pravoslavni vaskrs. Molim naše ljude u dijaspori da razumeju da ne dolaze u našu zemlju”, kazao je on na konferenciji za štampu.

Rekao je da, ako se računaju ljudi sa severa Italije, Austrije, Nemačke, Svajcarske za pomenute praznike dođe oko 70.000 ljudi, što je, kako je dodao, već umanjena cifra, te dodao da treba računati da je među njima 3.000 do 4.000 inficiranih.

”To bi bio za nas kraj. Na različite načine ćemo to sprečavati, ako treba i potpunom blokadom granice”, najavio je Vučić.

On je kazao da se u tom periodu očekuje pik kod nas, i da bi dolazak inficiranih bio najteži udarac na našu zemlju i narod.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza zaražen korona virusom, a da su dvojica ljudi koji su bili s njim – negativni na testovima.

„Razgovarao sam s njim, dobro se drži“, preneo je Vučić novinarima.

Objasnio je da Kokeza virus nije dobio u Amsterdamu, već u Milanu: „Sve je odatle stiglo“.

Kokeza je, kaže, najvećim delom bio u izolaciji, i negativno su testirana dvojica koja su sa njim u međuvremenu bila u Amsterdamu.