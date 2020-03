Nove mere Vlade – stariji od 65 ne smeju na ulicu, od 20 do pet ujutru stroga zabrana kretanja

Od srede ujutru u 10 časova u svim urbanim sredinama, apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu licima starijim od 65 godina, a na selu licima starijim od 70 godina, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sednice Vlade. Od 20 časova do 5 ujutru niko ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu na trećoj smeni, naveo je predsednik Vučić.

Aleksandar Vučić je rekao da zbog činjenice da nije postignuta puna disciplinu koja je neophodna da bi se smanjio stepen rizika za stanovništvo, Vlada je donela odluke koje su nepopularne, ali koje će značiti zaštitu života.

„Žarišta su nam gradovi. Za sada tri grada su značajno pogođena, Beograd kao najveće, Kikinda i Niš, nešto manje Čačak. Jedan deo poljoprivrednog stanovništva iuzmeđu 65 i 70 godina mora da obavi setvu, ali neuporedivo manja izloženost u ovom trenutku koronavirusu“, naveo je predsednik Vučić.

Sva lica starija od 65 godina, kaže, od sutra u 10 sati moraju da ostanu u kućama.

„Ja vas molim da pogledate zašto to radimo. Zašto bi to iko normalan radio, osim u krajnjoj nuždi. Pokušaćemo da do svih domova dođemo preko mladih ljudi od 25 do 26 godina. Tamo gde to ne uspemo, otvorićemo prodavnice za penzionere koji ne budu mogli da dobiju pomoć“, istakao je predsednik.

„Zabrana kretanja od 20 časova do pet ujutru“

Za penzionere će, kako je napomenuo, između 4.00 i 7.00 nedeljom ujutru, kada nema nikoga na ulici, pod posebnim pravilima otvoriti superkmarkete.

„Od sutra u 20 sati do 5 sati ujutru svakoga dana uvodi se zabrana kretanja svim licima bilo kojeg starosnog doba. Niko ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu na trećoj smeni“, kazao je predsednik Vučić.

Prema njegovim rečima, u Italiji je umrlo 345 ljudi, Španija je 5. marta imala troje mrtvih, pre samo 11 dana. Za samo deset, 11 dana došli su do 510 mrtvih.

„Oni taj uspon imaju veći nego Italija. Situacija u Francuskoj je užasno teška, teško je i u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji, sve teže je u Grčkoj. Nadam se da će Hrvati da se izbore sa ulaskom korone u bolnice. To je nama najveća opasnost. Preduzimamo i žešće mere. Mnogi nisu do danas takve mere preduzeli, a suočeni su i sa težom situacijom. Molim ljude da to razumeju“, naveo je Vučić.

„Vojska preuzima kontrolu nad graničnim prelazima“

Vojska Srbije će, objašnjava, preduzeti pod svoju kontrolu sve granične prelaze, sve migrantske centre. Preuzima sve bolnice pod svoju kontrolu.

„Mora da bude naoružana, da bi zaštitili lekare. Imali smo situaciju da ljudi koji su dolazili iz inostranstva su hteli da tuku naše lekare. Oni rade za našu decu i naše roditelje. Oni moraju da čuvaju da korona ne uđe u bolnice“, dodao je predsednik.

Policija, navodi, radi užasno težak posao.

Od 7.607 kontrolisanih lica, čak 1.653 nije pronađeno kod kuće.

„Ja se pitam da li je moguće da se neko tako neozbiljno ponaša. U Niš nam je korona stigla preko Lugana, u Kikindu preko Milana, Beograd kompletan preko Milana. Kazne će biti veoma, veoma oštre za sve ljude koji su kršili izolaciju“, naglasio je Vučić.

„Izborni proces se prekida, ne teku nikakve izborne radnje, što je i dogovoreno sa svim strankama koje su bile zaintersovane da učestvuju na izborima“, naglasio je Vučić.

Kako je naglasio, nije se razgovaralo ni o kakvim datumima dok se završi borba sa epidemijom od koronavirusa. do tada tako nešto ne postoji.

„Hrane ima napretek, posle setve brašna za dve godine“

Predsednik je ukazao da je NBS stavila moratorijum na kamate. Neće biti nikakvih zateznih kamata, Vlada je odložila plaćanje računa za naredna tri meseca a ako treba i za maj mesec.

Što se prehrambenih proizvoda tiče, Srbija stoji bolje nego zemlje EU, a svakao smo najbolje u regionu, istakao je Vučić.

Hrane ima napretek, posle prcene izvešećemo nešto brašna u region, pre svega u RS, a to važi i za Severnu Makedoniju.

Sa završenom setvom imaćemo brašana za naredne dve godine.

Prema rečima Vučića, imamo milion tona pšenice što je dovoljno za deset meseci, velike su zalihe i kukuruza i suncokretovog ulja.

Nema mesta brizi, dodao je Vučić.

„Bez smanjenja plata i otkaza u javnom sektoru“

Kako je ukazao, veoma je bitno da oni koji rade u državnom sektoru plate neće biti manje, dok će se zdravstvenim radnicima plate biti veće 10 odsto, a u javnom sektoru neće biti otkaza, zbog dobre monetarane i fiskalne politike.

„Pošto je došlo je do depresijacije dolara, javni dug smanjio za 0,2 0,3 odsto“.

„Imamo potpunu stabilnost kursa, nećemo dozvoliti pad dinara“, rekao je Vučić.

Vučić je dodao da se država trudi da pokrene proizvodnju i da će radnici ići na posao.

Naveo je da će se obezbediti posebne autobuske linije, pošto će za dva-tri dana biti ukinute sve gradske i međugradske linije. Prevoza će biti samo za radnike u proizvodnji.

Razgovori sa kineskim partnerima su bili izvanredni, mnoge kompanije u Kini žele da pomognu.

„Nema materijala i mašine koje im Kina nije odobrila“

Šalju toliku pomoć iz ugla onoga što je do nas jer više ništa ne možemo da učinimo, tako da neizmerno hvala Kini.

Nema materijala i mašine koje im Kina nije odobrila, sve što smo tražili.

Spremiji smo mnogo od ekonomiski jačih zmalja, jedino strahujemo zbog problema sa zarazom u bolnicama i kasarnama, kaže Vučić.

Nama nedostaju dezinfekciona sredstva i hirurške maske. Dobićemo ogromne količine maski zatvorićemo crno tržište, dobićemo preko 30 miliona maski, dodao je Vučić.

Naglasio je da će se reštiti problem sa dezinfekcionim sredstvima ćemo reštiti.

Treba da se molimo za zdravlje lekara i medicinskih sestara koji rade danonoćno. Obezbeđen je bolnički smeštaj za 6.000 ljudi, a bićemo spremni i za više, poručuje Vučić.

Istakao je da država obezbedila veliki broj respiratora, kako kliničkih tako i transportnih respiratora.

„U subotu se očekuje veliki priliv kliničkih respiratora“, zaključio je Vučić.