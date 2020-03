SBB USRED VANREDNOG STANJA IZBACIO PROGRAM STUDIJA B! Comnet i Prouns zaprepašćeni odlukom

Udruženje elektronskih medija Comnet i Profesionalno udruženje novinara Srbije Prouns zaprepašćeni su odlukom kompanije Total TV u vlasništvu operatora digitalne i analogne kablovske televizije SBB da usred vanrednog stanja iz svoje ponude izbaci program televizije Studio B.

„Ova odluka kompanije SBB je višestruko štetna kako za domaću medijsku scenu, tako i za gledaoce, pre svega u Beogradu, koji se putem Studija b informišu već punih 50 godina. Studio b je medij od neprocenjivog značaja za stanovništvo svih beogradskih opština, koje mu ukazuje poverenje već pola veka. Imajući u vidu ugled ove medijske kuće i značaj tačnog informisanja tokom brojnih teških situacija u prošlim decenijama, nejasna je odluka kompanije Total TV da od svih mnogobrojnih kanala, baš Studio b bude ukinut i ne bude deo njihove ponude. Comnet i Prouns izražavaju nadu da će ova očigledna greška biti ispravljena, jer bismo u suprotnom mogli steći utisak da je potez kompanije Total TV motivisan željom da se oslobodi konkurencije u vidu televizije, kojoj građani Beograda najviše veruju, posebno u vanrednim situacihama, kao što je ova ukojoj se trenutno nalazimo“ – stoji u saopštenju Udruženja elektronskih medija Comnet.

U saopštenju Profesionalnog udruženja novinara Srbije Prouns se kaže: „U Srbiji postoje brojne pravne garancije slobode izražavanja i slobode medija. One su pre svega garantovane Ustavom, a zatim precizirane Zakonom o javnom informisanju i Zakonom o radiodifuziji. Srbija je ratifikovala i najvažnije međunarodne akte koji jemče slobodu mišljenja i slobodu štampe… I ovako bi mogli da ispišemo čitave stranice o slobodi izražavanja i slobodi medija, ali ni tada ne bi došli do činjenice da nam jedan prekogranični kanal kroji kapu u Srbiji. Naravno, reč je operatoru digitalne i analogne kablovske televizije SBB u čijem je vlasništvu Total TV. Profesionalno udruženje novinara Srbije (PROUNS) je zgroženo činjenicom koju nam iznose naše kolege da je u vreme vanrednog stanja u Srbiji, Studiju B isključen signal iz paketa Total Tv bez i jedne reči objašnjenja. PROUNS poziva SBB da javno saopšti razloge za isključivanje televizije «Studio B» iz distribucije. Pozivamo sve da se dozovu pameti i tražimo da signal ovog medija što pre bude vraćen u sistem ove kompanije, odnosno da vrate «Studio B» na staru poziciju. Ovakvo bahato ponašanje SBB-a, nažalost, podseća na neka davna vremena, kada je demokratija bila misaona imenica.“ – stoji u saopštenju Profesionalnog udruženja novinara Srbije Prouns.

RTV Studio B je obavestio gledaoce da je program ove televizije, bez ikakvog objašnjenja i najave ukinut iz ponude Total TVa u vlasništvu operatora digitalne i analogne kablovske televizije SBB.

„O ovome su nas obavestili brojni gledaoci, koji neprestano zovu našu kuću protestujući zbog ove skandalozne odluke. Uprkos pokušajima da dobijemo bilo kakav odgovor, niko iz kompanije SBB do danas nije dao nikakvo objašnjenje za ovaj neshvatljiv potez, zbog koga trpimo ogromnu štetu.Naravno, najviše su oštećeni naši gledaoci u zemlji, ali i dijaspori, čije su porodice u Beogradu i koji putem naše televizije saznaju sve preko potrebne informacije. Pokušaj Dragana Đilasa i Dragana Šolaka da Beograđanima, u vanrednom stanju, uskrate pravovremeno informisanje, uočljivo je politički motivisana našom uređivačkom politikom, koja im je odavno „trn u oku“. Jasno je da u njihovoj odluci nema nikave poslovne logike, već je reč o ličnoj osveti i pokušaju da se spreči da glas istine stigne do građana. Vanredno stanje,u kome svi treba da budemo u službi građana, Đilas i Šolak koriste da ukidajući Studio b pokušaju da ukinu i mogućnost istinitog i objektivnog informisanja građana, ne praštajući Studiju b što je detaljno izveštavao o svim njihovim kriminalnim aktivnostima.

Od kompanije, koja je ukinula program Studija b, očekujemo odgovore na pitanja:

1. Da li bilo ko od njih zna koliki je značaj Studija b za dvomilionski Beograd, pogotovo u situaciji vanrednog stanja?

2. Da li znaju da je Studio b prva linija informisanja za sve Beograđane, koji nas neprestano zovu u znak podrške i pitaju zašto je SBB doneo ovu nerazumnu odluku?

3. Da li bilo ko u SBBu zna da Studio b za samo nekoliko dana slavi 50 godina časnog postojanja i da je za proteklih pola veka postao simbol prestonice?

4. Koji je to poslovni kodeks koji podrazumeva da se program jedne televizije povuče iz ponude bez javnog objašnjenja i saopštenja upućenog bar gledaocima, koji između ostalog, zbog našeg programa i jesu pretplatnici SBB usluga?

5. Da li je pravi motiv za povlačenje Studija b iz ponude SBBa to što je jedan od retkih medija, koji izveštava o svim kriminalnim radnjama tandema Šolak -Đilas?

Za 50 godina postojanja Studio b je više puta bio izložen različitim pritiscima, pretnjama pa čak i prekidima emitovanja programa. Iz svega toga izašli smo još bolji i jači, uvek u službi građana i njihovog pravovremenog informisanja. Tako će biti i sada, uprkos pokušajima da nas opet zaustave – saopštio je Studio B.

Menadžment RTV Pančevo, Dunav Televizije i Novosadske TV takođe su najoštrije osudili uvođenje medijske cenzure koju sprovode Dragan Šolak i Dragan Đilas tako što je Total TV, u njihovom vlasništvu, ukinuo emitovanje Studija B.