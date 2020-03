Raspored rada ambulanti Doma zdravlja Kruševac, ambulanta u Bivolju postaje ambulanta za respiratorne infekcije

Zbog novonastale situacije menja se raspored rada u ambulantama Doma zdravlja Kruševac.

Ambulanta Konjuh radi prvu smenu od 07 do 12 i dežura subotu i nedelju od 07 do 12 časova.

Ambulanta Jasika radi u dve smene od 07 do 18 časova (pacijenti iz ambulante Šašilovac, Šanac, Padež, Bela Voda i Kukljin, svi idu u amb.Jasika).

Ambulanta Veliki Šiljegovac radi u dve smene od 07 do 18 časova i dežura subotu i nedelju od 07 do 13:30 časova (pacijenti iz ambulante Ribarska Banja idu u amb.Veliki Šiljegovac).

Ambulanta Kaonik radi u dve smene od 07 do 18 časova (pacijenti iz ambulante Sušica i Đunis idu u amb.Kaonik).

Ambulanta Dvorane radi od 07 do 12 časova i prima pacijente za ambulantu Zdravinje.

Ambulanta Pepeljevac – pacijenti se leče u ambulanti Žabare ili u gradu.

Ambulanta Dedina, Parunovac, Žabare, Globoder, Čitluk, Gornji Stepoš, Mudrakovac i Velika Lomnica rade po ustaljenom rasporedu

Ambulanta Jablanica prima pacijente iz ambulante Veliki Kupci (koja se renovira, od ranije) i radi prvu smenu i dežura subotu od 7 do 13:30.

Ambulanta Lazarica radiće utorkom i petkom od 07 do 13:30

Gradske ambulante: Dijagnostički centar, Nova pijaca, Rasadnik, 14.oktobar, Parunovac, Ujedinjene nacije, Balšićeva rade od 07 do 18 časova. Dežurstvo subotom i nedeljom je u ambulanti Dijagnostički centar od 07 do 18 časova.

Službe: Patronaža, Kućno lečenje, Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Stomatologija rade od 07 do 18 časova.

Laboratorijska služba za odraslo stanovništvo radi u Dijagnostičkom centru, ambulanti Nova pijaca i ambulanti 14.oktobar.

Ukidaju se skrininzi na karcinom grlića materice, na karcinom dojke i na rak debelog creva.

Savetovalište za dijabetes ne radi. Pacijenti sa dijabetesom javljaju se telefonom svom izabranom lekaru za savet.

Sve ostale službe Doma zdravlja Kruševac rade po ustaljenom rasporedu.

Brojevi telefona u centralnim ambulantama za pružanje informacija građanima, u funkciji od 19.marta 2020.godine, tokom 24 časa:

064/8653577

064/8653578

064/8653579

Fiksni broj 037/350-8888 od 07 do 18 časova

Ambulanta u Bivolju postaje ambulanta za respiratorne infekcije

Zbog uvođenja vanrednog stanja, po instrukcijama Ministarstva zdravlja, Dom zdravlja Kruševac je otvorio Ambulantu za respiratorne infekcije-ambulantu Bivolje (ul.Mićuna Pavlovića bb, Kruševac), kao poseban centar za prijem svih pacijenata koji imaju visoku temperaturu i druge tegobe koje se tiču disajnih puteva, kao i građane koji dolaze sa ugroženog područja ili su bili u kontaktu sa licima koja su bila u ugroženom području.

Građani koji su došli sa ugroženog područja ili su bili u kontaktu sa licima koja su bila u ugroženom području, ukoliko imaju zdravstvene tegobe, PRVO SE JAVLJAJU TELEFONOM U AMBULANTU ZA RESPIRATORNE INFEKCIJE- AMBULANTA BIVOLJE NA BROJ 037/403-688, svakog dana od 07 do 22 časa. Centar u ambulanti Bivolje počinje sa radom u četvrtak 19. marta 2020.godine.

Odgovorno lice u ambulanti Bivolje, dr Snježana Renovčević Bogdanović, broj telefona 0648152834

Mobilni brojevi telefona koji će biti u funkciji od 19.marta 2020.godine, kad počinje da radi ambulanta koja je određena za prihvatanje pacijenata koji su febrilni i koji imaju respiratorne zdravstvene tegobe – amb. Bivolje.