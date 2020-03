Raspored rada ambulanti Doma zdravlja Kruševac

Zbog novonastale situacije menja se raspored rada u ambulantama Doma zdravlja Kruševac.

Ambulanta Konjuh radi prvu smenu od 07 do 12 i dežura subotu i nedelju od 07 do 12 časova.

Ambulanta Jasika radi u dve smene od 07 do 18 časova (pacijenti iz ambulante Šašilovac, Šanac, Padež, Bela Voda i Kukljin, svi idu u amb.Jasika).

Ambulanta Veliki Šiljegovac radi u dve smene od 07 do 18 časova i dežura subotu i nedelju od 07 do 13:30 časova (pacijenti iz ambulante Ribarska Banja idu u amb.Veliki Šiljegovac).

Ambulanta Kaonik radi u dve smene od 07 do 18 časova (pacijenti iz ambulante Sušica i Đunis idu u amb.Kaonik).

Ambulanta Dvorane radi od 07 do 12 časova i prima pacijente za ambulantu Zdravinje.

Ambulanta Pepeljevac – pacijenti se leče u ambulanti Žabare ili u gradu.

Ambulanta Dedina, Parunovac, Žabare, Globoder, Čitluk, Gornji Stepoš, Mudrakovac i Velika Lomnica rade po ustaljenom rasporedu

Ambulanta Jablanica prima pacijente iz ambulante Veliki Kupci (koja se renovira, od ranije) i radi prvu smenu i dežura subotu od 7 do 13:30.

Ambulanta Lazarica radiće utorkom i petkom od 07 do 13:30

Gradske ambulante: Dijagnostički centar, Nova pijaca, Rasadnik, 14.oktobar, Parunovac, Ujedinjene nacije, Balšićeva rade od 07 do 18 časova. Dežurstvo subotom i nedeljom je u ambulanti Dijagnostički centar od 07 do 18 časova.

Službe: Patronaža, Kućno lečenje, Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Stomatologija rade od 07 do 18 časova.

Laboratorijska služba za odraslo stanovništvo radi u Dijagnostičkom centru, ambulanti Nova pijaca i ambulanti 14.oktobar.

Ukidaju se skrininzi na karcinom grlića materice, na karcinom dojke i na rak debelog creva.

Savetovalište za dijabetes ne radi. Pacijenti sa dijabetesom javljaju se telefonom svom izabranom lekaru za savet.

Sve ostale službe Doma zdravlja Kruševac rade po ustaljenom rasporedu.

Brojevi telefona u centralnim ambulantama za pružanje informacija građanima, u funkciji od 19.marta 2020.godine, tokom 24 časa: