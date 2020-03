Predsednik Vučić na konferenciji za štampu: Policijski čas od 17 do 5

„Predložicu teške mere – policijski čas od 17h do 5h ujutru jer očigledno mi ne možemo da budemo dovoljno disciplinovani“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Već u utorak će biti 24 sata policijski čas ako se ne budem pridržavali navedenih mera, naveo je predsednik.

“U ponedeljak će biti od 14, od utorka već 24 časa”, dodao je on.

„Od sutra nema parkova, nema ničeg. Ne bude li to dovoljno, bude li opet veliki broj ljudi na ulici, polcijski čas će biti od 7 do 13 časova“, rekao je on.

„Nemojte da vam je najstrašnije na svetu da ostanete kod kuće, ne terajte nas da policijski čas traje 24 časa. NIko na svetu to nije uveo, ali ja ću uvesti“, izjavio je Vučić.

Predsednik je istakao i veliki broj žrtava u Italiji gde je danas umrlo 793 osobe i apelovao na narod da u Srbiji ne dođe do tog scenarija.

„Osamsto ljudi umrlo u jednom danu, da li je to normalno? I od tih 800, odmah da vam kažem 500 i nešto u Lombardiji, koja je veličine Srbije“, rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na broj raspoloživih respiratora.

“Uspeli smo da obezbedimo mnogo respiratora, više slobodnih respiratora nego pre 15 dana imamo. Ja sam na to ponosan”, kaže predsednik.

„Naše je da obezbedimo respiratore, da ne bismo kao u Italiji odlučivali o tome kome ćemo da ugasimo respirator na osnovu toga da li je neko mlađi ili stariji“, dodao je on.

On je najavio i da će se avion, koji se vraća iz Kine humanitranom ispomoći, ponovo vratiti u Kinu po još jedan tovar.

„U našim prodavnicama je više robe nego u svim državama Zapadne Evrope i SAD“, rekao je on i apelovao na građane da ne hrle u prodavnice.

On je istakao da svakim danom očekuje sve veći broj respiratora.

„Proporcionalno broju stanovnika imamo veći broj respiratora nego sve razvijene zemlje, isključujući Nemačku“, rekao je Vučić.

On je rekao i da „mnogi govore loše o našim lekarima“

On se osvrnuo i na problem velikog broja povratnika srpskih državljana iz inostranstva.

„Nama je od 5. marta ušlo skoro 318 hiljada ljudi. Neki od njih su direktno znali da su zaraženi i došli su u Srbiju da se leče za džabe. Lečićemo i izlečićemo ih“, rekao je Vučić.

On je još jednom apelovao na građane.

Predsednik je još jednom apelovao na građane da se savesno ponašaju.

„Vi ljudi kako hoćete, mi ćemo svoj posao da uradimo, a vi kako hoćete, moja molba je samo da pokušate da razumete da ovo radimo zbg vas, zbog naših roditelja i naše zemlje“

Za kraj, predsednik je podsetio na pooštravanje mera.

„Narode, od sutra strože mere. Udri po nama, samo ostanite kod kuće“, zaklučio je predsednik.