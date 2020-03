Na snazi policijski čas, u Srbiji dve žrtve koronavirusa, 222 slučaja zaraženih – dva u Kruševcu

Do 18 časova potvrđena 222 slučaja zaraženih koronavirusom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio da je preminula i druga osoba od koronavirusa u Srbiji. Vlada Srbije donela je odluku da zabrana kretanja za sve građane od danas važi od 17 do 5 sati ujutru. Avion sa kineskom pomoći sleteo na beogradski aerodrom. Vlada planira slanje još jednog aviona po građane Srbije „zarobljene“ na aerodromima u svetu. Obustavljen javni prevoz, zatvoreni kafići, restorani, tržni centri. Zabranjen i boravak u parkovima.

U Srbiji su do 18 časova 22. marta registrovana ukupno 222 potvrđena slučaja COVID 19, saopštilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs. Do danas u 8 bilo je registrovano 188 slučajeva oboljevanja. Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 22. marta 2020. godine testirani su uzorci 61 osobe od kojih je 34 pozitivno i 27 negativno na novi korona virus.

Na teritoriji Rasinskog okruga potvrđena su dva slučaja zaraženih Korona virusom, podaci su Zavoda za javno zdravlje Kruševac. Preko 800 osoba. najveći broj onih koje su doputovale iz inostranstva. je pod nadzorom. Juče je urađeno 6 briseva koji su poslati na institut Torlak.

Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se sa timom kineskih eksperata, koji su doputovali specijalnim letom iz Kine i tom prilikom je zahvalila Pekingu na podršci, medicinskoj opremi i timu medicinskih stručnjaka. Brnabić je ocenila da je kineski tim eksperata najdragoceniji resurs u borbi sa širenjem zaraze.

Nastava na daljinu od ponedeljka će, osim na TV kanalu RTS3, internet portalu RTS i platformi RTS Planeta, biti dostupna i na Drugom programu Radio-televizije Srbije, a emitovaće se radnim danima. Osnovci od 1. do 4. razreda nastavne časove mogu pratiti od 8 do 14.45 na RTS2, a đaci od 5. do 8. razreda od 8 do 15.30 na RTS3.