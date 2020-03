Sutra godišnjica bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije

Na sutrašnji dan 1999. godine počelo je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije koje je trajalo 78 dana.

Teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, zdravstvene ustanove, medijske kuće i vojni objekti. Na području Rasinskog okruga stradali su mostovi i brojni industrijski i stambeni objekti. U Kruševcu, drugog dana Vaskrsa 12. aprila, stradala je Gradska toplana, a potom su oštećeni pogoni montaže IMK 14. oktobar; dan kasnije porušen je metalni most u Bivolju; 15. aprila metalni most na Zapadnoj Moravi u Jasici; po drugi put su oštećeni pogoni 14. oktobra, dva projektila pala su ispred Sportskog i Gerontološkog centra; 22. aprila oštećen je novi betonski most u Bivolju, 2. maja porušen je stari most u Bivolju kao i most na Južnoj Moravi u Đunisu; 14. maja pogođen je pogon pirotehnike u Korporaciji Trajal, projektilima je tom prilikom oštećen most kod Parunovca. Stradalih je bilo u dva avio-napada u opštini Trstenik, 30. maja na drugi dan Duhova stradalo je 10 ljudi i 21 lice povređeno prilikom gađanja Varvarinskog mosta, dok stradalih od bombardovanja nije bilo u opštinama Brus, Ćićevac i Aleksandrovac.

Naša informativna kuća, za 11 nedelja koliko je trajala NATO agresija, neprestano je emitovala program. Prošle godine Televizija Kruševac je serijalom emisija „Nemilosrdni anđeo“ kroz priče podsetio na dane bombardovanja i sve žrtve, kao i rezerviste koji su za vreme NATO agresije bili na Kosovu.