Koronavirus odneo četvrtu žrtvu u Srbiji, među zaraženima i dve bebe

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar izjavio je danas da je četvrta žrtva koronavirusa u našoj zemlji žena iz Niša stara 60 godina, koja je bila dugogodišnji neregulisani dijabetičar.

Lončar je u izjavi za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je ona bila na respiratoru od 21. marta, da je imala težak oblik bolesti i da su se lekari do poslednjeg trenutka borili za njen život.

Ministar je ponovio apel građanima da se suzdržavaju kontakata, da borave kod svojih kuća i poslušaju savete stručnjaka.

Do juče je na respiratorima bila 21 osoba, to su teški pacijenti i bitnijih promena do jutros nije bilo, ukazao je Lončar.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji su koronavirusom zaražene 303 osobe, među kojima i dve bebe.

U toku jučerašnjeg dana registrovane su nove 54 zaražene osobe, a na bolničkom lečenju su 152 osobe zaražene koronavirusom.

Od koronavirusa do sada je izlečeno 15 osoba, među kojima i jedna devojka koja boluje od dijabetesa.

