I sedma žrtva koronavirusa u Srbiji, zaražene još 73 osobe, ukupno 457 slučajeva

Još jedna žrtva koronavirusa u Srbiji. Preminula je osoba koja je bila hospitalizovana u bolnici „Dragiša Mišović“.

U Srbiji je do 15 časova 26. marta 2020. godine registrovano ukupno 457 potvrđenih slučajeva COVID-19. To je 73 više nego u sredu. Do sada je od koronavirusa preminulo sedam osoba.

Do poslednjeg izveštaja do 15 časova 26. marta 2020. godine testirani su uzorci 295 osoba od kojih je 73 pozitivno i 222 negativno na novi koronavirus.

Do 15 časova 26. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 1.456 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

U toku noći između srede i četvrtka preminula su još dva pacijenta kod kojih je bio potvrđen COVID-19. U pitanju su K. S. (80) koji je bio hospitalizovan u Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i P. B. (62) koja je bila hospitalizovana u Kliničkom centru Niš.