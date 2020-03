Predsednik Fudbalskog kluba Napredak Marko Mišković podneo ostavku

Predsednik Fudbalskog kluba Napredak Marko Mišković podneo je ostavku posle osam godina na toj funkciji.

„Preuzimam potpunu odgovornost za lošu sezonu“, napisao je u ostavci Mišković, objašnjavajući da je obim privatnih obaveza jedan od razloga njegovog manjeg prisustva u klubu. „Napredak je klub koji ne može da čeka i mora konstantno da napreduje, jer ime i tradicija to zahtevaju. On traži više od celog čoveka, a ja u ovom trenutku ne mogu da pružim to više“, napisao je u saopštenju Marko Mišković.

Zahvalivši se zaposlenim u klubu, navijačima i Fudbalskom savezu Srbije na dosadašnjoj podršci i saradnji, Mišković je ocenio da Napredak ostavlja u punom sjaju, sa pozitivnim finansijama i sa odličnom infrastrukturom.

Napredak se posle 26 odigranih kola u Superligi nalazi na 12. mestu sa 26 bodova.