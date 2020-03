Do lekova i na kućnu adresu

Građani stariji od 65 godina, trudnice, hronični pacijenti i drugi Kruševljani čija je mogućnost kretanja ograničena zbog aktuelne epidemiološke situacije, mogu se obratiti kontakt centru za pomoć u nabavci i isporuci lekova na kućnu adresu.

Pozivanjem brojeva 41 77 40 odnosno 064 820 23 10 ili slanjem mejla na collcentar@drmax.rs građani će stupiti u kontakt sa apotekarima kojima će izneti potrebe i napraviti dogovor oko slanja kurira na kućnu adresu.

Usluga savetovanja i dostave je besplatna.

Radnim danima kol centar radi od 8 do 18, subotom od 8 do 14, nedeljom od 8 do 12, a isporuka je u roku od 24 sata.

Pomenutu pomoć Grad i Apoteka Kruševac realizuju sa apotekarskom ustanovom „Dr Max“.