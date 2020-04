Zabrana kretanja od 13.00 u subotu do ponedeljka u 5.00, u naredne dve nedelje očekuje se najteži udar

Donete nove mere: zabrana kretanja od 13 sati u subotu do ponedeljka u 5 ujutru. Više od dvoje ljudi ne može da se okupi na jednom mestu od večeras. Ljubimci mogu da se šetaju od 23.00 do 01.00 u rasponu od 200 metara od mesta prebivališta, mera stupa na snagu od subote. Penzioneri i dalje mogu u nedelju od 4.00 do 7.00 da idu u kupovinu, sopštio predsenik Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare.

Obraćajući se javnosti nakon sednice Kriznog štaba, Vučić je rekao da su danas analizirali uticaj mera i onoga što su uradili. Konsultovali smo se s kojim merama da idemo i doneli smo neke zaključke – da deo mera moramo da pooštrimo, deo da olakšamo, naveo je. Vikendi su nam bili najveći problem, ostavili smo ljudima vremena da kupe šta treba i da u nedelju ostanu kućama, rekao je.

Rekao je da je zabrana o okupljanju najviše dve osobe na jednom mestu doneta zbog ljudi koji šetaju ljubimce, pa se okupljaju.

Vučić je naveo da u naredna 72 sata očekuju ubrzanje u broju zaraženih, a da je za očekivati i povećanje broja smrtnih slučajeva, imajući u vidu broj ljudi na respiratorima. Naveo je da je 81 čovek na respiratorima.

Nažalost, danas smo izgubili troje ljudi, podsetio je. Ono što smo primetili kao pravilnost poslednjih dana, kada je pojačano testiranje, je da veći broj pozitivnih dolazi iz Beograda, Ćuprije, Čačka i Valjeva, naveo je. Dodao je da se nekako čini da je Niš, posle teških slučajeva i priče o Luganu, nekako uspeo da se stabilizuje. Kazao je da je poslata dodatna oprema u Valjevo, a „da će videti kako će pomoći Čačku“.

Vučić je rekao da u Srbiji najteži udar sledi u narednih 15 dana i tih 15 dana će biti, kako stručnjaci pretpostavljaju, i vrhunac krize i problema.

„Zato je važno da se sada čuvamo, imaćemo i veću smrtnost i zaraženost. Kapacitete za testiranje smo drastično uvećali, izgradićemo i dodatnu laboratoriju, brzo ćemo biti spremni preko domaće firme da analiziramo antitela, da svako vidi da li je prošao koronavirus, i kako da čekamo sledeću virusnu sezonu“, kazao je.

Vučić je rekao da su ogroman posao uradili od 14. i 15. februara, dodajući da misle da je Srbija bila blizu apsolutne katastrofe, kad se uzme u obzir broj ljudi koji je ušao iz inostranstva, zaraženih.

„Na hiljadu ljudi smo radili testove iz različitih zemalja Evrope koji su došli u našu zemlju i to je prosek između sedam i osam posto, tako da računajte da je to između 24 i 32 hiljade ljudi koji su bili zaraženi i ušli u zemlju, da smo u nekim gradovima to teško zaustavili… Samo zbog jednog dolaska iz Milana imali smo u Kikindi pet smrtnih slučajeva, u Nišu četiri samo zbog jednog dolaska iz Lugana… Ali smo uspeli najvećim delom. Nisu ti ljudi krivi što su zaraženi, tako se dogodilo da je u tim rejonima bila takva situacija“, rekao je.

On je rekao da je sprovedeno testiranje zdravstvenih ranika i da je najteže stanje u bolnici Narodni front.

U Institutu Batut je nula zaraženih od četiri testirane osobe, u Zemunskoj bolnici pet, na VMA nema zaraženih, u Valjevu jedan pozitivan, na Bežaniskoj kosi nula, u Urgentnom centru je nula, a najveći problem je na Narodnom frontu gde je 12 zdravstvenih radnika pozitivno od 23 testiranih, kazao je.

Vučić je rekao da je Srbija je kupila 1.100 respiratora, ali samo 500 je pod „našim ključem“ i čeka se da u narednih nekoliko dana budu na teritoriji naše zemlje. Dodao je da maski imamo dovoljno.

Od 8. ili 9. aprila imaćemo punu proizvodnju maski ovde, stižu nam mašine iz Kine, nešto dobijamo na poklon, nešto plaćamo, dodao je.

Vučić je rekao da je razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da će sutra doći Iljušin u 11h sa doktorima, njihovom opremom, respiratorima i medikamentima u pomoć, da će poslati, „čini se, isti paket kao za Italiju“. Doći će i ljudi koji će dezinfikovati bolnice, ulice, objekte, sa svojom opremom, dodao je.

Vučić je rekao i da je imao dobar razgovor sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom koji je rekao da je uz srpski narod i da će pomoći Srbiji ne samo na putu ka EU, već i tokom ove krize.

Rekao je da je Makrona zamolio da farmaceutska firma „Sanofi“ dostavi Srbiji 50 kg sirovine, kako bismo sami mogli da pravimo hlorokin u Galenici. Makron je obećao da će mu odgovor na to dati u roku od 48 sati, preneo je.

Razmatramo, kako je rekao, da se slanjem aviona odemo po državljane Srbije koji se i dalje nalaze negde po svetu.

Vučić je rekao da je formiran implementacioni tim za ekonomske mere.

Naveo je da je ispravljena nepravda prema epidemiolozima. „Neće oni više tražiti trećinu svoje plate na tržištu, država će im i tu trećinu isplaćivati, mislim da su to važne stvari za te 2.500 ljudi koji na takav način zarađuju hleb i koji su nam danas, a i u budućnosti biti toliko važni“, rekao je.

Vučić je ocenio da su bolnice dobro opremljene, a posebno je zahvalio vojnicima koji su brzo pripremili privremene bolnice.

U ovom trenutku respiratora ima dovoljno, ali ih i dalje nabavljamo, rekao je, dodajući da ne želi da se dogodi situacija kao u Njujorku, Španiji, Italiji gde su, kako kaže, dva, tri, četiri čoveka na jedan respirator.

Pod našim ključem na teritoriji Kine imamo više stotina respiratora, samo čekamo dozvole, zbog pravila koje je Kina uvela, za sletanje i uzletanje naših aviona sa teritorije NR Kine, rekao je Vučić.

Od presudnog je značaja, rekao je, da se ponašamo disciplinovano i da budemo još disciplinovaniji.

„Mislim da ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi ne nedostaje nekakva oprema, i ako nedostaje – to je rezultat našeg javašluka, ne toga da mi to nemamo. Mi u ovom trenutku imamo ogromne količine u centralnom magacinu kod Beograda – imamo čak i stabilnih respiratora u rezervi, i još 130 mobilnih respiratora, imamo mnogo epidemioloških maski i hirurških maski u milionima, imamo 10 miliona rukavica. Zato će sutra apoteke biti snabdevene“, rekao je Vučić.

On je naveo da nemamo problema sa namirnicama, da više nemamo problem ni sa kvascem, koji je počeo i da se izvozi u Republiku Srpsku.