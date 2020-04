Nove mere Vlade Srbije u suzbijanju koronavirusa

U Srbiji od danas važi novi režim trajanja policijskog časa vikendom – od subote u 13 sati do ponedeljka u pet časova ujutru. Najnovijim merama vlade za sprečavanje širenja epidemije korona virusa, zabranjeno je okupljanje više od dve osobe.

Građani stariji od 65 godina, umesto nedeljom, u prodavnice su mogli jutros i narednih subota od 4.00 do 7.00. Ranijom odlukom Vlade zatvoreni su kafići i restorani, a ta zabrana odnosi se i na igraonice, kladionice, kockarnice, frizerske i kozmetičke salone, kao i auto-perionice. Takođe, zabranjen je rad svih objekata i lokala unutar tržnih centara izuzev samoposluga, prodavnica hrane i apoteka.

Kako se Srbija nalazi u jeku borbe sa zaraznom bolešću izazvanom virusom COVID-19, odlučeno je da se sve pijace, na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvore do daljeg. Prema odluci Vlade, dozvoljena je šetnja kućnih ljubimaca u periodu od 23 sata do jedan sat iza ponoći i to najduže 20 minuta, a najdalje 200 metara od mesta prebivališta, odnosno boravišta. U slučaju kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja previđena je novčana kazna od 50. 000 do 150. 000 dinara.