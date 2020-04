U toku policijski čas, ostanite kod kuće

U Srbiji od juče novi režim trajanja policijskog časa vikendom – od subote u 13 sati do ponedeljka u pet časova ujutru.

Pripadnici Policijske uprave Kruševac, su na teritoriji Rasinskog okruga, od petka ujutru do jutros reagovali u ukupno devet slučajeva kršenja odluke i zabrana, donetih u okviru Vanrednog stanja. Zabeležena su 2 krivična dela kršenja samoizolacaije, 5 narušavanja policijskog časa, i dva kršenja odluke o totalnoj zabrani kretanja za lica starija od 65 godina.

Podsećamo, najnovijim merama vlade za sprečavanje širenja epidemije korona virusa, zabranjeno je okupljanje više od dve osobe. Građani stariji od 65 godina, umesto nedeljom, u prodavnice su mogli jutros i narednih subota od 4.00 do 7.00. Ranijom odlukom Vlade zatvoreni su kafići i restorani, a ta zabrana odnosi se i na igraonice, kladionice, kockarnice, frizerske i kozmetičke salone, kao i auto-perionice. Takođe, zabranjen je rad svih objekata i lokala unutar tržnih centara izuzev samoposluga, prodavnica hrane i apoteka.

Prema odluci Vlade, dozvoljena je šetnja kućnih ljubimaca u periodu od 23 sata do jedan sat iza ponoći i to najduže 20 minuta, a najdalje 200 metara od mesta prebivališta, odnosno boravišta. U slučaju kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja previđena je novčana kazna od 50. 000 do 150. 000 dinara.