Još 284 pozitivnih u Srbiji, ukupno 1.908, preminulo još sedam ljudi

U Srbiji je registrovano ukupno 1.908 potvrđenih slučajeva koronavirusa. Od juče je testirano 959 osoba od kojih je 284 pozitivno. Za 24 sata preminulo još sedam osoba, pet osoba muškog i dve osobe ženskog pola, pa se broj smrtnih slučajeva od kovida-19 popeo na 51. Prosek njihovih godina je 64,2 i svi su imali komorbiditete, odnosno više drugih pridruženih bolesti koje su doprinele neželjenom ishodu.

Epidemiolog Predrag Kon: Jasno se vidi peta nedelja i nakon predaha, još sedam umrlih, to nesumnjivo ukazuje da se nalazimo u uzletu epidemije i ubrzanom prenošenju koje jesmo očekivali, ali nama jasno daje do znanja da se što čvršće pridržavamo svega što smo do sada doneli.

U Ćupriju su stigli ruski eksperti sa zadatkom da kolegama iz bolnice i doma zdravlja pomognu u borbi sa virusom. Ekipu čine specijalisti, virusolozi i epidemiolozi koji će sa lekarima iz Ćuprije obaviti konsultacije i razmeniti iskustva iz prakse. Jedinice vojne tenike naredna dva dana u više navrata će dezinfikovati opštu bolnicu i dom zdravlja.