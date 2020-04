Apoteka „DR. MAKS“ u centru Kruševca radi 24 časa dnevno

Apoteka „DR MAKS“ u centru grada radi 24 časa dnevno i snabdevena je u skladu sa trenutnom situacijom.

Prema rečima regionalnog menadžera Dejana Milovanovića, od zaštitnih sredstava u ovoj apoteci se trenutno mogu naći: maske, rukavice i dezinfekciona sredstva, dok se veća količina isporuke alkohola kao i već pomenutih zaštitnih sredstava, očekuje se početkom naredne nedelje.

Po pozivu, lekovi se dostavljaju na kućnu adresu i to se pre svega odnosi na osobe starije od 65 godina.

Kol centar, radnim danima radi od 8 do 18 , subotom od 8 do 14 i nedeljom od 8 do 12 časova a sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 037 417- 740 i 065 820-23-10.

Kada je reč o lekovima koji su neophodni hroničnim bolesnicima, kao i osobama koje boluju od određenih bolesti, snabdevenost je takođe dobra.