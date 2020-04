Predsednik Vučić o rokovima za ukidanje vanrednog stanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je koronavirus opasan i nevidljiv protivnik i da je neznanje celog sveta o tom virusu doprinelo da ovo bude teško vreme. Navodi da su mere u Srbiji donete na vreme zahvaljujući struci i ljudima koji su govorili da je važno da ih preduzmemo. Kao najraniji rok za ukidanje vanrednog stanje naveo je kraj aprila a najkasniji maj.

„Imali smo odvažnost i odlučnost da nepopularne mere donesemo u interesu zdravlja i života“, rekao je Aleksandar Vučić za TV Prva.

Dodao je da se raduje tome i da se nada da svi značju šta znači razgovor sa kineskim predsednikom u ovom trenutku.

Naveo je da je Srbija bila izložena teškom udaru i da je skoro 400.000 ljudi iz onostranstva došlo u zemlju. Zahvalio je SZO što su to primetili.

Dodao je da je epidemija dobrim delom uspela da drži stvari pod kontrolom, iako je iza nas, kako je rekao, teška noć i pojavila su se neka nova žarišta.

Kako je rekao, Srbija je donela teške i nepopularne mere da bi pomogla struččnjacima. Obezbedila je zaštitnu opremu i respiratore i punu snabdevenost prodavnica.

Predsednik je rekao da i dalje raste broj ljudi koji je na respiratorima i da je važno da krene da se taj broj smanjuje a da raste broj ljudi na sajmu i u ostalim privremenim bolnicama. Ističe da su bolnice u Beogradu prepune i da je osam bolnica pretvoreno u Kovid bolnice.

Vučić je rekao da je razgovaro sa Predragom Konom, Darijom Kisi Tepavčević, Goranom Stevanovićem, Mijomirom Pelemišom i Branimirom Nestorovićem o ukidanju vanrednog stanja, jer moramo da počnemo da brinemo o ekonomiji.

Rekao je da su mu oni rekli da je potrebno da počne da se smanjuje broj ljudi na respiratorima a da se povećava broj ljudi u privremenim bolnicama.

„Kada to uspemo, onda možemo da razmišljamo“, rekao je Vučić i dodao da je on po prvi put optimista i da misli da emo moći da držimo stvari pod kontrolom ako budemo disciplinovani i odgovorni.

Najteža odluka o otvaranju škola

Navodi da će najteže biti sa otvaranjem škola i da je pitanje kada će ta odluka moći da se donese.

„Tu smo svi saglasni, ali se nadamo da emo da u relativno kratkom vremenskom periodu da krenemo u značajnije otvaranje fabrika, ugostiteljskih objekata i onih objekata u kojima nema masovnijih okupljanja, rekao je predsednik.

Kao drugi uslov za ukidanje vanrednog stanja, Vučić je rekao da je Predrag Kon naveo da je potrebno da imamo dve nedelje od trenutka u kojem će broj zaraženih biti ispod odrđenog nivoa. Dodao je da on ne zna koji je to nivo i da neće on ili Vlada da donose tu odluku, nego struka.

„Počinje ekonomska trka i moramo da budemo uspešni“, rekao je Vučić i napomenuo da je sino imao sastanak sa Anom Brnabić, Jorgovankom Tabaković i Sinišom Malim.

Kaže da su razmatrali da li će osim ekonomskih mera tražiti i pomoć MMF-a.

Na pitanje o rokovima za ukidanje vanrednog stanja, rekao da to najranije može da bude krajem aprila, a najkasnije u maju.

Istakao je da ne bi trebalo zaboraviti da imamo prvomajski uranak i Đurđevdan i da moramo odgovorno i ozbiljno da se ponašamo.

„I kada ukinemo vanredno stanje, ne znači da ćemo smeti da se odreknemo samodiscipline“, poručio je predsednik.

Kako je rekao, određena pravila u restoranima i kafićima važiće bar još mesec dana.

Dodaje da je ekonomija neodvojivi deo i da će svi tražiti plate i penzije, da ima struje i da sve funkcioniše a prihoda nema jer ništa ne radi.

Najavio je i da će uskoro moći da objavi da stiže jedna velika investicija, kako je istakao – „jedna od najboljih investicija u našu zemlju“.

Neće biti smanjenja plata i penzija

Predsednik je rekao da trdi da neće biti smanjenja plata i penzija, čak i ukoliko se dogodi najgora opcija a to je da se otvorimo tek u junu.

„I u toj najgoroj opciji tvrdim da ćemo uspeti, bez obzira koliko teško bilo, a teško je“, naveo je Vučić.

Dodao je da su prihodi umanjeni a rashodi uvećani i da samo na testove ode 20 do 30 miliona evra.

„Nećemo da smanjujemo plate u javnom sektrou i penzije, gledaćemo da i privatnom sektoru mnogo pomognemo kroz mere koje smo najavili“, kaže Vučić.

Na pitanje kada bi mogli da budu održani izbori rekao je da ne može sada time da se bavi i da ne može da se seti ni koliko je dana kampanje prošlo a koliko je ostalo.