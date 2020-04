Zabrana kretanja za vaskršnje praznike od petka u 17h do utorka u 5h, penzioneri će moći da izlaze tri puta nedeljno

Zabrana kretanja za uskršnje praznike trajaće od petka u 17 časova do utorka u 5 satu ujutro, i Vlada bi uskoro trebalo da formalizuje tu odluku. To je i, gostujući na RTS-u, potvrdio i predsednik Srbije Aleksanda Vučić. On je najavio da će „za pola dana“ biti usvojena odluka da se od petka u 17h do utorka u 5h zabrani kretanje.

Tako će zabrana kretanja predstojećeg vikenda trajati dan duže u odnosi na prethodni, odnosno 84 sata.

Podsetimo, Sinod Srpske pravoslavne crkve zatražio je od državnog vrha da odobri privremeni prekid zabrane kretanja na Uskrs, kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu u samoizolaciji mogli da učestvuju na liturgiji na svoj najveći praznik.

Iz Kriznog štaba su, međutim, tim povodom poručili da je „svaka nedelja ključna“ kada je u pitanju epidemija koronavirusa, i da „u skladu s tim treba i da se ponašamo“.

Epidemilog Predrag Kon je čak naveo da ga je molba Sinoda SPC duboko pogodila, i da je to jedan od razloga zašto je razmišljao o ostavci.

Predsednik Vučić je rekao i da će od sledeće nedelje najstariji sugrađani moći da izađu napolje tri puta nedeljno, maksimalno pola sata, najdalje 300 metara od kuće, i to u vreme policijskog časa.

„Ljudi, penzioneri, gube strpljenje i teško im je, ali smo bili uspešni jer smo njihove živote sačuvali. Prethodnog vikenda izašlo je da kupuje oko 9,5 odsto penzionera. Najveći deo penzionera razumeo je mere“, rekao je Vučić.