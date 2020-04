Raspored rada dežurnih službi Doma zdravlja Kruševac i radno vreme apoteka

Tokom narednih prazničnih dana do ponedeljka, drugog dana Vaskrsa, dežurne službe Doma zdravlja Kruševac radiće po sledećem rasporedu: Služba hitne medicinske pomoći, Ambulanta za respiratorne infekcije 14. oktobar (tzv. KOVID ambulanta), Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i Ambulanta za respiratorene infekcije za decu (KOVID ambulanta za decu) neprekidno 24 sata. Dežurna ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće od 7 do 17 časova. Ambulanta u Velikom Šiljegovcu radiće od 7 do 15 časova. Služba za zdravstvenu zaštitu žena radiće od 7 od 14.30, Stomatološka zdravstvena zaštita od 7 do 18, Kućnog lečenja od 7 do 13, a Služba polivalentne patronaže od 7 do 14 časova. Ambulante u Konjuhu i Jablanici radiće u ponedeljak od 7 do 13.30 časova.

Za vreme Vaskršnjih praznika, apoteka Dr. Max u centru grada (Vidovdanska 35) radi NON-STOP. Coll centar (apoteka Biljna) za dostavu lekova radiće danas i u ponedeljak. Dostava lekova vršiće se svakog dana, osim na Vaskrs.