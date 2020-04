Na teritoriji Rasinskog okruga do danas potvrđeno 246 slučajeva koronavirusa, u privremenoj Kovid bolnici 45 pacijenata

Na teritoriji Rasinskog okruga do danas zvanično je potvrđeno da je virusom korona zaraženo ukupno 246 osoba.

U privremenoj Kovid bolnici, u kruševačkoj Hali sportova, smešteno je 45 pacijenata. Kako RTK saznaje, oboleli sa blažim simptomima dobro se osećaju, pod terapijom su i očekuju nova testiranja na koronavirus.

Po lokalnim samoupravama, na teritoriji okruga najviše zaraženih i dalje je sa teritorije Kruševca – 186, u opštini Varvarin je 25 osoba obolelo od Kovida 19, u Aleksandrovcu 21, Ćićevcu 8, Trsteniku 4, dok na području opštine Brus do sada je samo kod 2 osobe potvđena zaraženost koronavirusom. Prema podacima o broju smrtnih slučajeva od Kovida 19, na teritoriji Rasinskog okruga ukupno su, do danas, preminule 24 osobe i to: 17 muškog, a 7 ženskog pola.

Najveći broj preminulih je takođe sa teritorije grada Kruševca – 13 osoba, zatim 7 je sa teritorije Varvarina, dve osobe su iz Ćićevca i po jedan smrtni slučaj od posledica koronavirusa, registrovan je u opštinama Aleksandrovac i Trstenik.