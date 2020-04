Proslavljeni srpski i nekada jugoslovenski sportista, Dušan Pešić je u nedelju, 26.aprila proslavio svoj 65. rođendan.

To za njega znači da dan posle toga počinje izolacija za starije od 65 godina i da će svoj stambeni prostor moći da napušta, za sada, samo jedan sat dnevno i to u periodu od 18 do 1 čas posle ponoći i ne dalje od 600 metara od svoje kuće.

Mi smo ga tim povodom posetili i uz simboličan rođendanski poklon, pitali kako doživljava ovu promenu.