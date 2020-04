Narodni muzej Kruševac, uz poštovanje preporuka resornog ministarstva i Vlade Republike Srbije i mera zaštite, od danas radi od 9 do 15 sati, a uz pojedinačne posete, biće otvoren, i to besplatno, do kraja ove godine – za heroje našeg Grada – medicinske radnike.

Prema rečima direktora Gorana Vasića, sa radom u terminu od 9 do 15 sati, počela je i Kuća Simića, a naredne nedelje, posle prvomajskih praznika, sa novom postavkom – počeće sa radom i Umetnička galerija.