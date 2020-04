Dežurstva ambulanti za Prvomajske praznike

Za vreme Prvomajskih praznika, Služba hitne medicinske pomoći kao i Ambulanta za respiratorne infekcije „14. oktobar“, dežuraće 24 časa. Takođe celodnevno dežurstvo imaće i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i Ambulanta za respiratorne infekcije za decu.

U vremenu od 7 do 17 časova dežurna će biti ambulanta u Dijagnostičkom centru. Ambulante u Konjuhu i Jablanici u petak i subotu 1. i 2. maja rade od 7 do 13 i 30, dok će Ambulanta u Velikom Šiljegovcu dežurati od 7 do 15 časova. Služba za zdravstvenu zaštitu žena 1. i 2. maja radi od 7 do 14 i 30, Služba za za stomatološku zdravstvenu zaštitu od 7 do 18 časova, Služba kučnog lečenja od 7 do 13 i Služba polivalentne patronaže od 7 do 14 časova.