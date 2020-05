Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović obišla radove na deonici Pojate – Ražanj, koja će biti gotova do kraja meseca

Počela je obnova auto puta Beograd – Niš na više deonica i do kraja avgusta biće rekonstruisano ukupno 200 kilometara. Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je danas radove na deonici Pojate – Ražanj, koja će biti gotova do kraja meseca.

U ovom delu koridora 10 rekonstruisaće se 13 kilometra auto puta, a vrednost radova je oko 350 miliona dinara.

Ministarka Mihajlović naglasila je ovom prilikom da je izgradnja Moravskog koridora jedan od prioriteta Vlade i da očekuje da intezivni radovi počnu oko 20. maja.

Putevi Srbije će obaviti reahabilitaciju delova autoputa od Beogada do Niša, od Beograda do Horgoša i od Beograda do Batrovaca, a vrednost radova je oko pet milijardi dinara.

„Ovo je prvi put posle dugog niza godina da smo poceli da održavamo autoput, ne u julu ili avgustu zbog čega su tada bile gužve, već kada treba na početku građevinske sezone, u aprilu ili maju, rekla je Mihajlović.

Kaže da se danas na autoputu na Koridoru 10 radi na tri mesta.

„Mislim da je jako važno da se pripremimo, sa nadom da će saobraćaja biti mnogo više“, rekla je Mihajlović.

Ona je izrazila uverenje da će se postepeno povećati obim saobraćaja koji je bio smanjen zbog epidemije korona virusa.