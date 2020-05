Ambulante se vraćaju ustaljenom radnom rasporedu

Ublažavanjem mera Vlade Republike Srbije, a po preporuci Kriznog štaba Domovi zdravlja na teritoriji Srbije vraćaju se ustaljenom radnom raspopredu, sa eventualnim izuzecima, uz poštovanje svih mera zaštite po pacijente i zaposlene. Dom zdravlja Kruševac obaveštava da je sa radom počelo Razvojno savetovalište u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, sa zdravom decom. Abumbulanta za respiratorne infekcije Kovid ambulanta radi od 9 do 17 sati, a posle 17 sati pacijente se javljaju Službi hitne medicinske pomoći.

Ambulante na gradskom području i to Dijagnostički centar, Nova pijaca, Rasadbnik, Balšićeva, Parunovac i Ujedinjene nacije rade od 7 do 20 časova, ambulanta Vlado Jurić radi od 7 do 13, 30 , kao i ambulanta Lazarica, ali samo ponedeljkom, sredom i petkom.

Dijagnostički centar dežura vikendom od 7 do 20 sati. Seoske ambulante rade u ograničenom broju zbog gradskog prevoza koji je još uvek limitiran. Sistem zakazivanja u IZIS-u još uvek ne radi, a pacijenti prepis terapije mogu zakazati pozivanjem ambulanti i službi Doma zdravlja.

Ostaje preporuka da se na pregled dolazi zbog urgentnih stanja, bez zakazivanja. Fiksni broj 037 350 8888 dostupan je od 7 do 20 sati, a informacije se mogu dobiti i na telefone 064/ 8653577, 064/ 8653578, 064 / 8653579.