IZBORI 2020: Nastavak sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine grada Kruševca

U skladu sa Odlukama o ukidanju vanrednog stanja, kao i o izmeni o raspisivanju izbora za odbornike Skupština gradova i opština u Republici Srbiji, zakazanih za 21. jun, Gradska izborna komisija Grada Kruševca, na jučerašnjoj sednici, donela je Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine grada Kruševca.

U skladu sa datumom održavanja izbora, zakazanih za 21. jun, Gradska izborna komisija donela je i Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Grada, u kojem se navodi zaključenje biračkih spiskova do 5. juna, što predstavlja i jedinu suštinsku izmenu. Izborni obrasci za podnošenje izbornih lista, mogu se preuzeti u Službi za skupštinske poslove Gradske uprave, a shodno izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i o lokalnim izborima, overu potpisa birača, pored javnih beležnika, obavljaće i Gradska uprava u svojim službenim prostorijama. Do trenutka uvođenja vanrednog stanja i obustave predizbornih aktivnosti, u Kruševcu su proglašene dve izborne liste sa po 70 odborničkih kandidata, i to, pod brojem 1 – Koalicija „Aleksandar Vučić – za našu decu“, i pod brojem 2 Socijalistička partija Srbije(SPS), Jedinstvena Srbija(JS). Predlagači za kandidovanje izborne liste, u obavezi su da prikupe i overe po 30 potpisa za svakog kandidata, što ukupno iznosi 2100 potpisa za potpunu izbornu listu.

U saopštenju Gradske izborne komisije, o Rešenju o nastavku i Rokovniku sprovođenja izbornih aktivnosti, objavljenom na sajtu Grada, još se i navodi da – Kako je i dalje potrebno preduzimati mere protiv širenja zarazne bolesti Covid -19, neophodno je da politički subjekti podnesu odgovarajući zahtev načelniku Gradske uprave, kako bi se ovaj posao organizovao na adekvatan način.

Potrebne informacije o postupku overe potpisa, mogu se dobiti u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove na telefon 414-827.