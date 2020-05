Dostupan deo biračkog spiska za područje grada Kruševca

Povodom Odluke o raspisivanju parlamentarnih i lokalnih izbora za 21. jun, a na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Gradska uprava Kruševac obaveštava da je deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Kruševca izložen u sedištu lokalne samouprave, u kancelariji 28, u Gazimestanskoj ulici broj 1.

Uvid u spisak vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je lice upisano i da li su podaci tačni.

Zahteve sa promene, građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Kruševca mogu podneti Gradskoj upravi radnim danima od 7.30 do 20, i subotom i nedeljom od 7 do 15 sati najkasnije do dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska – 5. juna do 24 sata. Za svaku promenu, do 5. juna, Gradska uprava donosi odgovarajuće rešenje, a nakon toga (od 6. do 17. juna) rešenje donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samoprave, a građani zahteve podnose pomenutom ministarstvu ili Gradskoj upravi Kruševac. Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i izmene, pod određenim uslovima, ima i podnosilac liste odnosno lice koje on ovlasti. Nakon donošenjea Odluke o raspisivanju izbora, pravo upisa u birački spisak imaju i maloletna lica koja biračko pravo stiču do 21. juna.

Kada su parlamentarni izbori u pitanju, građani mogu do 30. maja podneti zahtev da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Kruševca, a oni koji imaju boravište u inostranstvu i tamo žele da glasaju mogu, takođe do 30. maja, podneti zahtev preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije.

Inače, lica ovlašćena za ažuriranje biračkog spiska dužna su da postupaju u skladu sa zakonom o zaštiti podataka ličnosti, a uvid u Jedinstveni birački spisak može se obaviti i elektronskim putem na: upit.birackispisak.gov.rs.