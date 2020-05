U toku podnošenje zahteva za prijem dece u Predškolsku ustanovu „Nata Veljković“

U toku je podnošenje zahteve za prijem dece uzrasta od šest meseci do pet i po godina, u vrtiće Predškolske ustanove ,,Nata Veljković“.

Rešavanje zahteva, za prijem dece uzrasta od 6 meseci do 5 i po godina, u Predškolsku ustanovu ,,Nata Veljković“ obaviće se u periodu od prvog do petog juna a prijem će se vršiti komisijski. Zahtevi se dostavljaju elektrosnkim putem do 29. maja na nacionalnom portalu eUprava ili na portirnici vrtića NEVEN uz obaveznu prateću dokumentaciju. Spisak primljene dece biće istaknut 17. juna na vratima vrtića kao i na internet starnici ove ustanove a sklapanje ugovora je od 10. do 28. avgusta.