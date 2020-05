SPECIJALNA EMISIJA RTK: Kruševac i Rasinski okrug kroz 8 nedelja vanrednog stanja

Vanredno stanje u Srbiji ukinuto je 6. maja. Od 203 smrtna slučaja od posledica korona virusa, zabeleženih do tog dana, otvaranja privremenih bolnica u sportskim halama, uključujući i kruševačku, zatvaranja granica i prekidanja izbornih radnji, do potpune zabrane kretanja i najdužeg policijskog časa, sve to je stalo u 8 nedelja koliko je trajalo vanredno stanje.

