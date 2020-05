Počela isplata 100 evra za građane koji su se prijavili

Počela je isplata novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve građane koji su se prijavili telefonom ili preko sajta idp.trezor.gov.rs.

Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko pola miliona građana, a tom dinamikom očekuje se da će do 1. ili 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć. Krajnji rok za prijavu je 5. jun, a onima koji se budu prijavili poslednjeg dana, novac će biti isplaćen na račune banaka do 7. juna.

Građani mogu da se prijave preko portala Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs ili putem kontakt – centra na broj telefona 0800 101 100.

Vlada Srbije je, da podsetimo, 24. aprila usvojila uredbu o isplati 100 evra svim punoletnim državljanima naše zemlje sa prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom.